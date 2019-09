Bottas abban akar erősödni, amiben Hamilton jó

A Mercedes idei szezonkezdésével hatalmas előnyre tett szert, Lewis Hamilton nagy előnnyel vezeti az egyéni vb-tabellát csapattársa előtt. Valtteri Bottas ugyan egy ideig tartani tudta a brit címvédő tempóját, de az utóbbi időben már jelentős Hamilton előnye. Bottas tisztában van vele, hogy csökkentek az esélyei a vb-címre, de amíg van, nem adja fel.

A finn tisztában van vele, hogy Szingapúrban nem lesz könnyű dolga csökkenteni a különbséget, tekintve, hogy a Marina Bay-i pálya nem feltétlenül fekszik neki, tavaly negyedik lett. Bottas azonban reméli, hogy sikerült tanulnia, és idén túlszárnyalja a tavalyi teljesítményét.

"Most más érzés itt lenni, tudva, hogy még bármi megtörténhet. Hamilton egy kicsit elhúzott, de én nem akarok túl sokat erre gondolni. A rövid távú célokra akarok figyelni minden versenyhétvégén, de ahogy már mondtam, nagyon sokat tanultam a tavalyi történésekből. Itt kemény versenyem volt, negyedik helyről indulva lettem negyedik. De az biztos, hogy tudok jobbat is. Most elégedettebben érkeztem, mint tavaly" - mondta Bottas.

A Mercedes finn versenyzője szerint az elmúlt két futamon a Ferrarikat nem lehetett megverni, így örülni kellett annak, hogy egyáltalán versenyben lehettek az olaszokkal. "Így is értékes pontokat szereztünk, de egyértelműen gyorsabb volt az autójuk, legalábbis az időmérőn. Tudjuk az autónk erősségeit, amelyek jobban ki is jönnek ezen a pályán, így papíron ez egy erős hétvége lehet a számunkra. De a Red Bull is erős az ilyen pályákon, és a Ferrariról sem szabad megfeledkezni. Az biztos, hogy a csapat reagált azokra a gondokra, amelyek az elmúlt hétvégéken jelentkeztek, ám ilyen rövid idő alatt nem sokat lehet tenni. Ez már sokkal inkább a jövő évre vonatkozik. A szingapúri pálya sokkal inkább szól a leszorítóerőről, és ezen a téren jól állunk" - elemezte a helyzetet Bottas.

Az előző versenyen mindkét Mercedes megpróbálta megelőzni az élen haladó Charles Leclerc-t, ám egyikük sem bírt a fiatal monacóival, de Hamilton sokkal tovább jutott, Bottasnak nem volt lehetősége előzni. Az esettel kapcsolatban Toto Wolff, a Mercedes első embere kijelentette, hogy a finnek nagyobb gondot jelent üldözni, tapadni a másikra, mint Lewis Hamiltonnak.

"A csapattal már elkezdtük a folyamatot, amely segíthet nekem ebben fejlődni. Van néhány oka annak, hogy ezen a területen Hamilton jobb, hogy jobban tud üldözni másokat, és közelebb kerüljön másokhoz, hogy legyen esélye előzni, és ezeket figyelembe véve van mit tanulnunk. Videókat tanulmányozok különböző versenyekről különböző szituációkban" - mondta a finn, aki szerint így sem volt esélye nyerni Monzában. "Azt éreztem, hogy erre semmi esély, a körülmények és az egyenesekben mért sebességkülönbség miatt, és a végén a gumik is vesztettek a teljesítményükből. Mindenesetre ezen a téren fejlődnöm kell, és Lewis jobban teljesít."

