Bottas: A versenytempóm idén javult egy keveset

Annak ellenére, hogy Valtteri Bottas jelentősen elmaradt Lewis Hamiltontól a vasárnapi futamokon, a finn mégis úgy gondolja, hogy a versenytempóján sikerült javítania egy keveset, bár azt ő is elismeri, hogy még van hova javulnia.

Bottas az eseménydús 2020-as szezont a bajnokság második helyén fejezte be csapattársa mögött. A finn öt szombati elsőséget szerzett és gyakran közel került Hamiltonhoz, azonban a pontversenyt így is végül 124 pontos hátrányban fejezte be a brithez képest.

Még több F1 hír: Lewis Hamilton nyerte a BBC Sport Év Személyisége díjat!

A statisztikák arról árulkodnak, hogy Bottas vasárnapi tempója jócskán elmaradt Hamiltonétól. Ennek ellenére a finn elmondta, hogy 2020-ban a versenytempója többé-kevésbé javult a korábbiakhoz képest.

„Sokszor, nagyon sokszor voltam közel hozzá az időmérőkön, és az első hármas között úgy általában kicsik voltak a különbségek. Jó időmérős csatáink voltak Lewisszal” – mondta Bottas. „A versenyeken, ahogy a pontok is mutatják, gyakrabban végzett előttem. Mégsem tudom azt mondani, hogy az időmérő volt az a terület, ahol a legtöbbet javultam.”

„Azt mondanám, hogy a versenytempóm összességében idén egy kicsit jobb volt. Azonban az is teljesen nyilvánvaló, hogy még sok munkánk van, amit el kell végezni” – összegezte az idény során mutatott formáját a Mercedes pilótája.

Egy név már kilőve a Ferrari lehetséges új ügyvezető igazgatói közül