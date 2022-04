Bottas: a mezőny legtöbb autójával Melbourne-ben is felvehetjük a harcot

Ha van csapat a Forma-1-ben, amely egyelőre felülteljesíti az előzetes várakozásokat, az minden kétséget kizáróan az Alfa Romeo. A svájci alakulat alaposan meglepte tempójával a versenytársakat a szezon első két futamán, ez pedig nagy önbizalmat ad versenyzőinek.

Arra persze lehetett számítani, hogy a 2022-es szabályváltozások valamelyest átrajzolják a Forma-1 erőviszonyait, de azzal valószínűleg Valtteri Bottas sem számolt, hogy a Mercedes után az Alfa Romeónál is versenyképes autóba ülhet idén.

A finn hatodik helyen zárta a szezonnyitó bahreini futamot, a dzsiddai versenyt viszont egy motorprobléma miatt fel kellett adnia, azóta pedig kiderült, ki is kell cserélni az erőforrást az autójában.

Ennek ellenére bizakodva tekint a melbourne-i versenyhétvége elé, hiszen továbbra is úgy gondolja, a legtöbb csapat konstrukcióját képesek megelőzni az Albert Parkban is. Bottas számára azért is különleges lehet a mostani helyszín, mivel párja, Tiffany Jane Cromwell maga is ausztrál.

„Szeretek Ausztráliába jönni, töltöttem már itt egy kis időt, legutóbb télen jártam itt, mivel a párom Dél-Ausztráliából származik. Ez az egyik kedvenc országom, hiszen számos csodával és látnivalóval rendelkezik“ - mondta Bottas.

„Már csak emiatt is boldog vagyok, hogy visszatérhettünk ide. Az átalakított Albert Park nagyon érdekesnek tűnik, szeretnénk ismét bizonyítani a jó tempónkat, hiszen tudjuk, a mezőny legtöbb autójával fel tudjuk venni a harcot“ - tette hozzá a finn.

„Abban bízunk, hogy jó néhány ponttal távozhatunk innen, de ehhez kemény munkát kell végeznünk, hiszen mi is látjuk, mennyire kiegyenlített idén a verseny“ - fogalmazott a pilóta, akivel az Alfa Romeo csapatfőnöke is egyetért.

„Nagy önbizalommal vágunk neki az ausztráliai hétvégének és izgatottan várjuk, hogyan működnek majd az autók az átalakított nyomvonalon, továbbá azt, hogy ezek a változtatások milyen hatással lesznek a versenyzésre“ - magyarázta Frederic Vasseur.

„A célunk természetesen a pontszerzés, tudjuk, hogy képesek vagyunk a mezőny elején harcolni. Ugyanakkor, minden hétvége lehetőség a többiek számára, hogy előre lépjenek, elképesztő fejlesztési verseny várható ebben a szezonban“ - tette hozzá a csapatfőnök.

