Bottas a Mercedes üzenetét követte, de beleállt a falba

A Mercedes pilótája előtt ismét itt volt a nagy lehetőség arra, hogy pontokat hozzon Lewis Hamiltonon, aki még csak a TOP-10-be sem tudott bekerülni az incidense és a büntetése után a Német Nagydíjon. Valtteri Bottas nagyon jó helyzetben volt, de akárcsak Charles Leclerc és Nico Hülkenberg, hibázott, és mindent elvesztett.

Még több F1 hír: Óriásit trollkodott a Honda Verstappen győzelme után

„Ez egy több mint nehéz verseny volt ma. Nehéz ilyenkor erről beszélni, mert minden adott volt ahhoz, hogy ma sok pontot szerezzek. Fájóak ezek a versenyek, amikor a kezedben érezheted a fontos pontokat, de azok végül semmivé válnak egy hiba miatt. Nagyon csalódott vagyok, de a kinti körülmények valóban nagyon nehezek voltak.”

„Amikor ilyenek a körülmények, akkor még könnyebb hibázni, és még egy apró megingás is sokba kerülhet. Sajnos ma én is megittam ennek a levét, és noha nem voltam egyedül ezzel, az semmin sem változtat. Én voltam az, aki egy jó eredményt érhetett volna el, de nem tettem. Különösen fájó ez most, mert jó alkalom volt arra, hogy sokkal közelebb kerüljek Lewishoz, és sok pontot hozzak rajta.”

„Ami történt, az a saját hibámból történt, mert én vezettem az autót, és én törtem azt össze. Jó esélyem volt a dobogóra, és a legtöbbet adtam, amit csak tudtam. Ott volt Stroll, akit megelőztem, majd... Elég közel voltam a határhoz az 1-es kanyarnál, és a következő pillanatban hirtelen elvesztettem az autó hátulját. Onnan már nem tudtam mit tenni, ami az egész csapat számára nagy csalódást jelent, nemcsak nekem. Mindent megteszünk azért, hogy visszavágjunk, és erre a következő héten már lehetőségünk is a Magyar Nagydíjon.”

„A csapat azt mondta, hogy keményen kell nyomom a dobogó miatt, de ez tényleg az én hibám volt. Magamat okolom azért, ami történt. Talán higgadtabbnak kellett volna maradnom, és kicsit várnom. Talán, ha nem nyomom ilyen keményen, akkor most felállhattam a dobogóra, vagy legalább pontokat gyűjthettem volna. Most azonban nulláztam, ami fájó, főleg, ha a világbajnoki címért harcolsz..”

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.