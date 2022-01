Bottas: A legjobb akarok lenni...

Valtteri Bottas a Mercedesnél töltött öt éve alatt sosem ment szembe a csapat érdekeivel, még akkor sem, amikor a saját futamgyőzelmét kellett feláldoznia Lewis Hamiltonért. Azt azonban nem tudja, hogy ha másként viselkedett volna, azzal javított volna-e az esélyein.

„A legjobb akarok lenni” – jelentette ki Bottas a Beyond the Grid legújabb podcastjában. „Bajnok akarok lenni, szóval igen, bizonyos értelemben kudarcnak érzem, hogy ezt nem tudtam elérni a Mercedesnél.”

„De másrészt mindent megpróbáltam, amit csak lehetett. Mindent beleadtam, szóval egyszerűen nem így kellett lennie, legalábbis egyelőre. A karrierem még mindig folytatódik, és ebben az őrült sportban, a Forma-1-ben sosem tudhatod, mi következik.”

Azt a kérdést is nekiszegezték Bottasnak, hogy mi lett volna, ha önzőbben viselkedett volna. „Bárcsak tudnám erre a választ.”

„Annyit tudok, hogy ha nem lettem volna ilyen csapatjátékos, akkor nagyobb lett volna a feszültség a csapatban. Ez kevesebb együttműködést jelentett volna köztem és Lewis között. Ez [hosszú távon] azt jelentené, hogy nem teljesítenénk olyan jól csapatként.”

„Ha harmónia van, ha együtt tudunk dolgozni, akkor [hosszú távon] a csapat érdekében játszunk, a csapat legjobb érdekeiért. Együtt tudjuk fejleszteni az autót, és nyíltan meg tudjuk beszélni a dolgokat. Mindig megpróbálok erre gondolni.”

„Ráadásul mindig is ott volt ez a tényező, hogy mindig is [egyéves] szerződésem volt, és ha elkezdek játszani, akkor mi történik? Nem ismertem a jövőt, hogy mi történik, ha elkezdek nem hallgatni a csapatra vagy a csapat utasításaira. Ez mindig is egy tényező volt.”

Bottasnak minden bizonnyal kevesebb nyomással kell majd rajthoz állnia az Alfa Romeónál, ahol kétség kívül ő lesz a csapat első számú pilótája, minek után az újonc Csou lesz a másik versenyző, aki terelgeti az alakulat autóját.

