Bottas a kanyarokban még lát potenciált

Valtteri Bottas idén az év elején még tartani tudta a lépést Lewis Hamiltonnal, aki magabiztos versenyzéssel fokozatosan ellépett a finntől. Hamilton végül simán nyerte hatodik világbajnoki elsőségét, csapattársa sem tudta megszorongatni.

Bottas korábban már beszélt róla, hogy tisztában van azzal, hogy milyen területeken kell javulnia ahhoz, hogy megcsíphesse a brit csapattársát, erről is beszélt bővebben az Abu Dhabi-i szezonzárón.

"Úgy gondolom, hogy a kanyarodási teljesítmény, és úgy általában a tapadás szempontjából kell fejlődni mechanikus és aerodinamikai szempontból. És ez volt a legnagyobb erőnk is ebben az évben" - magyarázta a jövő évi fejlődés lehetőségét Bottas.

Még több F1 hír: Bottas szomorú bejelentése: vége a házasságának

"És ezzel egy sor olyan problémát is képesek vagyunk feloldani, mint a lassú kanyarok, vagy mint Monacóban, ami ugyan egyszerű, de nekünk trükkös is, de most már versenyképesek vagyunk ott is" - mondta a finn.

"A kasztni oldaláról nagyon komoly előrehaladást értünk el. De persze mindig lehet jobb a helyzet, mert azt hiszem, hogy még sokat tehetünk a teljesítményért, különösen aerodinamikai téren" - vélekedett a fejlődés lehetőségéről Abu Dhabiban Bottas.

"És abban is biztos vagyok, hogy az erőforrás oldaláról is, mert tudjuk, hogy most már ezen a téren van a legnagyobb lemaradásunk a többiek fejlődéséhez képest. És még két dolog számít, a húzás és az erő. Ezekre a dolgokra kell figyelni jövőre" - mondta a Mercedes versenyzője.

Bottas az utolsó, Abu Dhabi Nagydíjtól függetlenül a második helyen zárt az egyéni tabellán, a finn azonban jóval sikeresebb idényt tudhat a háta mögött, mint például a tavalyi, amikor csak ötödik lett az egyéni versengésben.