Bottas a jövőjéről: ez továbbra is egy opció számomra

A Sauber/Audi azon döntésével, hogy jövőre már Nico Hülkenberg fogja vezetni az egyik autójukat, biztossá vált, hogy Bottasnak vagy Csou Kuan-jünek távoznia kell majd a csapattól. Egyelőre továbbra is úgy tudni, hogy az Audi listájának élén Carlos Sainz szerepel, aki viszont az utóbbi időben a Williamsnél is első számú jelölté lépett elő.

Bottas számára mindez érdekes lehet, hiszen korábban őt is látták a Williams motorhome-jában, ami arra engedett következtetni, hogy a finn is tárgyalhat korábbi csapatával. Amikor a jövőjéről kérdezték, ő úgy fogalmazott, továbbra is lehetségesnek tartja a Sauberrel való hosszabbítást, de nem akar mindent feltenni egy lapra.

„Úgy érzem, jelenleg elég sok változást akarnak a csapatnál. Ugyanez van a versenyzőpáros esetében is. Én így látom a szituációt, de ők még hajlandóak várni egy ideig, én viszont nem várhatok örökké. A csapat tehát még továbbra is egy opció, de nem hinném, hogy lenne időm túl sokáig várni. Ezért is akarom felgyorsítani a dolgokat.”

„Az utóbbi 12 hónapban azt kommunikálták felém, hogy részese leszek a projektnek, de mostanság kicsit lecsendesedtek a dolgok. Szóval ezért kell megpróbálnom megfelelően olvasni a szituációt és a saját dolgomat tenni” – magyarázta Bottas, aki mintha tehát kezdené már érezni, hogy nem lesz számára folytatás jelenlegi csapatánál.

Annak kapcsán viszont továbbra is magabiztos, hogy az F1-es mezőnyből nem fog kiszorulni 2025-re. „Hiszem, hogy lesz ülésem, de ebben a sportban persze semmi sem garantált, tehát sosem lehetsz 100 százalékig biztos, amíg alá nem írsz. Jelenleg azonban nem aggódom. Már hozzá vagyok szokva ehhez, de sokkal komfortosabb, ha tudod, mi fog történni.”

Jacques Villeneuve nemrég Bottas kapcsán úgy nyilatkozott, ő el tudja képzelni a finn visszatérését a Mercedeshez is, de csak egyetlen szezonra, amíg Andrea Kimi Antonelli meg nem szokja az F1-es légkört.

Ez a történet ugyanakkor tegnap fordulatot vett, hiszen az FIA módosította a szuperlicencre vonatkozó szabályait, így már 17 évesen is lehet debütálni a királykategóriában, amennyiben a versenyző megfelel bizonyos feltételeknek. Mindez pedig egyre inkább azt vetíti előre, hogy Antonelli lehet majd a Mercedes másik pilótája a következő szezonban.