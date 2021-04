Bottas 1 millió fontos balesete megmutatta a költségsapka rettegett hatásait

Miután Valtteri Bottas épségben – kisebb térdzúzódásokkal – kiszállt a W12-ből a 30G-s ütközése után, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff nem is az elvesztett pontok miatt fogta a fejét, hanem az ütközés költségei miatt. Miután a roncsot visszaszállították Brackley-be, a Mercedes vizsgálata azt az eredményt hozta, legalább 1 millió fontnyi kár keletkezett a W12-ben.

Milyen fura az utóbbi évek után az, hogy a Mercedes is azon aggódik, hogy hogyan tudják majd kifizetni a megsérült alkatrészeket – Andrew Shovlin még azt is hozzátette, hogy még Lewis Hamilton óvatlan szárnytörése is fejfájást okoz nekik, az imolai történések pedig csak az első epizódjai voltak a költségsapka korszakának.

2021-ben a csapatok 145 millió dollárból fejleszthetik, építhetik, versenyeztethetik az autóikat, a három nagycsapatnak, a Mercedesnek, a Ferrarinak, és a Red Bullnak tehát minimum meg kellett feleznie az eddigi költségvetését. Ezt egyéb projektekre való átcsoportosítással, belső átszervezésekkel, kisebb utazó csapattal, és sajnos elkerülhetetlenül elbocsájtásokkal oldották meg, hiszen ahogyan a többi szabálysértésért, úgy a költségsapka átlépéséért is büntetés jár.

„Fájdalmasan, de nekünk is el kellett bocsájtanunk embereket a télen” – mondta a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner. „Újra kellett méreteznünk a csapatot, és nagyon kemény pillanat, amikor olyasvalakiktől köszönsz el, akik közül volt, aki már 25 éve ennél a csapatnál dolgozott.”

„Nagyon nehéz folyamat volt, és a továbbiakban is nagy kihívást jelent majd a költségsapka, különösen a nagyobb csapatoknak. Ez azonban hatékonyságot eredményez az F1-ben, amire kétségkívül szükség van.”

A költségcsökkentésben nagy szerepet játszik az, hogy a csapatok kevesebb alkatrészt gyártanak és használnak a szezon során. A Mercedes éppen ezért az idei évben egyes szénszálas elemeket ismét acélból készített el, nem más okból, mint hogy ezzel is csökkentsék a gyártási költségeiket.

Más csapatokhoz hasonlóan a Mercedes sem készített teljesen új túlélőcellákat az idei évre, hanem a tavaly is használtak köré építették fel az idei autót – Bottas a tavaly legyártott 05-ös számú cellával versenyzett Imolában. A költségsapka azonban az aero elemeket is visszavetette, hiszen senki nem engedheti meg magának, hogy az előre eltervezettnél több elemet gyártson le, ez azonban, ahogyan azzal a Mercedes is szembesült, a váratlan balesetek utáni hiányhoz vezethet. A Mercedesnek hirtelen úgy kell dolgoznia, ahogyan 3-4 évvel ezelőtt például a Force Indiának kellett, megbecsülve minden egyes garast.

Éppen ezért húzódhatott el a tárgyalás a csapatok, az FIA, és az FIA között a szombati sprintfutamokról. 3 extra verseny, amelyeken a táv rövidsége miatt kiemelten nagy lehet az ütközés kockázata, újabb extra költségekkel járhat a csapatok részéről.

„Így is szenvedünk azzal, hogy beférjünk a költségsapka alá, és itt ezer, tízezer dollárokról beszélünk most, nem százezrekről” – mondta Wolff még Bahreinben, mielőtt megszületett volna az egyezség a sprintkvalifikációkkal kapcsolatban. „Szeretnénk támogatni Stefanót és Rosst, mert érdemes lenne kipróbálni ezt az ötletet, de jelenleg nincs extra fél millió dollárunk a költségsapkában. Ehhez ismét az elbocsájtásokon kellene gondolkodnunk, erre pedig nem leszünk hajlandóak” – zárta Wolff.

A csapatok panaszai meghallgatásra találtak, és az F1 kicsit emel a költségsapka végleges méretén, és legalább fél millió dollár extrával számolhatnak a 3 30 perces sprintversenyért. Amennyiben egy autó összetörik ezeken a sprintversenyeken, az F1 kész segíteni az adott csapatnak megtéríteni a baleset költségét is.

Azonban nem is az F1-ről lenne szó, ha a csapatok nem terveznének eleve előre nagyon közel a költségvetési limitjükhöz, egy ilyen közegben pedig azzal, hogy a második versenyen egy ennyire költséges váratlan tényezővel találkoztak, komolyan veszélybe kerülhettek az év második felére vonatkozó terveik.

„A pilótáink nagyon jók voltak abban az elmúlt években, hogy viszonylag kevés töréssel teljesítették a szezont” – mondta a Mercedes vezető pályamérnöke, Andrew Shovlin. „A számla most azonban nagyon nagy összegről szól majd. Amennyiben sorozatossá válnak az ilyen esetek, – a mostani pedig nagyon rosszul érintett minket – akkor biztosan az előre elkülönített kereten felül kell majd az alkatrészekre költenünk. A legrosszabb esetben a fejlesztési büdzséből kell majd átcsoportosítanunk a törések miatt. Nagyon ki van centizve a költségvetésünk a költségsapka miatt, és mindig is attól tartottunk, hogy majd totálkáros lesz az egyik autónk a szezon során. Ez még éppen nem lesz az, de majdnem, és nem akartuk, hogy ez bekövetkezzen.”

A Mercedes az autó maradványait már visszaszállította az Egyesült-Királyságba, és információink szerint még éppen, de meg tudták menteni a túlélőcellát, ahogyan a hajtáslánc egyes elemeit is – ezekre ugyan nem vonatkozik a költségsapka, de a rajtbüntetések miatt nem elhanyagolhatóak.

Tehát a Mercedesnek nem kell még azonnal módosítania a 2021-es fejlesztési tervein, de azt nem vehetik figyelmen kívül, hogy az utóbbi két évvel ellentétben idén valóban ellenfelet kaptak a világbajnoki címért folytatott harcban, így nem jelenthetik ki nyugodtan, hónapokkal előre, hogy le is állnak az autó fejlesztésével. A 2022-es projekt előbb-utóbb úgyis nagyobb figyelmet fog kapni, ha nem kap már most. Bottas óriási balesete miatt azonban minden idők leghosszabb, 23 versenyes naptárának második fordulója után már alternatív forgatókönyveket kell írnia a Mercedesnek, az pedig egy pár futam kiesése után sem garantálható, hogy a Mercedes versenyzői már egyáltalán nem fognak autót törni az évben, pláne nem, ha a „megszokottnál” is többet fognak autózni a mezőnyben.

A csapatok növekvő félelme a töréskártól megváltoztathatja azt is, hogyan állnak hozzá a pilótapiachoz. A tényezők ismeretében vajon hány topcsapat mer majd újoncot, vagy akár másodéves pilótát igazolni, akikben továbbra is ott van a hibaveszély? Mick Schumacher, Juki Cunoda, és Nyikita Mazepin is meglátogatta már a falat, szerencséjükre mindhárman a csapatuk maximális támogatását élvezik, talán külső ráhatások miatt is.

Bár egyelőre nagyon szigorúnak tűnhetnek a költségsapka hatásai, nem szabad megfeledkezni arról, hogy anélkül talán nem is lenne most 20 autó a rajtrácson, és ahogyan azt Toto Wolff frusztrációja is remekül jelzi, a nagycsapatok „érinthetetlensége” már a múlté, és valóban megkezdődött a Forma-1-es mezőny összerázódása.

megosztás