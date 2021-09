Botrányos videója térítette észhez Mazepint

Néhány nappal F1-es szerződése aláírását követően Nyikita Mazepin nagy felháborodást váltott ki egy Instagramra feltöltött videóval. A felvételeken az orosz egy nőt fogdosott egy autó hátsó ülésén. A felvételeken látottakat többen, köztük csapata, a Haas is közlemény formájában ítélte el.

Az orosz később bocsánatot kért viselkedéséért és azért, amiért azt megosztotta a közösségi médián. Az újonc versenyző most az F1 hivatalos podcastjében, a Beyond The Gridben beszélt az esetről.

„Sajnálom a viselkedésemet és azt, hogy szégyent hoztam a Haasra. F1-es versenyzőként magasabbra kell helyeznem a lécet. Elismerem, hogy magamnak és másoknak is csalódást okoztam” – írta akkor az eset után az orosz.

„Nem én voltam, aki feltöltötte a videót” – mondta most az eset kapcsán Mazepin. „Az a nap nagyon rossz emlékként él bennem. Emlékszem, december 9-én történt. Utólag már inkább lehetőségként fogom fel, aminek köszönhetően tanulhattam és fejlődhettem, mint ember.”

Mazepint nem lepte meg, hogy a felvételeket látva sokan azt követelték, hogy a Haas váljon meg tőle néhány nappal leigazolását követően.

„Mindössze nyolc nappal korábban igazolt le egy F1-es csapat. Az egyik legnagyobb erősségem, ami ebben az esetben gyengeség, hogy ugyanannak a srácnak tartom magam, mint gokartos és iskolás éveimben.”

„Nem gondoltam bele, hogy sokak szemében már olyan versenyző vagyok, akire gyerekek néznek fel. Ez felelősséggel jár, és észben kell tartanod bizonyos dolgokat, miután aláírtad a szerződést. Úgy gondoltam, ugyanaz a srác vagyok, aki eddig is voltam.”

„Az eset rádöbbentett arra, hogy változtatnom kell a viselkedésemen. Komoly figyelmeztetés volt” – mondta az orosz.

