Botrány lehet a Ferrari és az FIA megállapodásából: következményei lehetnek

Bombaként robbant péntek este az FIA hivatalos bejelentése, miszerint a háttérben lezárultak a vizsgálatok a Ferrari körül,és ennek kapcsán megállapodást kötöttek, de a részletek nem kerülhetnek nyilvánosságra.

Tavaly a Ferrari egy nagyon erős motorral rendelkezett, ami messze túlszárnyalta a riválisokat az egyenesekben. Ez pedig kérdéseket vetett fel, hogy miként lehetséges ez a szabályok adta keretein belül.

Az olaszok rendre azt mondták, minden szabályos az autójuk körül, beleértve a motorokat is, valamint állnak elébe a különböző vizsgálatoknak. A Red Bull Racing hivatalos formában is tisztázást kért a szövetségtől, mely a szezon utolsó felében több technikai direktívát is kiadott.

Ezt követően a Ferrari teljesítménye csökkent az egyenesekben, és Max Verstappen a holland Ziggo Sportnak adott egy olyan nyilatkozatot, amiben a „csalás” szó is szerepelt. Ez igen nagy vitákat váltott ki, és arról szóltak a pletykák, hogy a Ferrari dühös volt a kijelentés miatt, de nem terelte jogi útra a dolgot, valamint tagadta, hogy a direktívák miatt bármin is változtattak volna.

Verstappen ezt követően már csak nagyon visszafogottan nyilatkozott a Ferrariról, míg Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója nem akart belenyugodni a helyzetbe, és azt mondták, ha idén is hasonlót tapasztalnak, keményen fel fognak lépni.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Maga a bejelentés nagyon sok kérdést vet fel, és egy nevét elhallgató csapatfőnök a paddockból azt mondta a német Auto Bild Motorsportnak, hogy ez a döntés most minden csapat számára ajtót nyit, és a mezőny összes tagjának adott a lehetőség arra, hogy csaljon. „Ez botrány.” - tette hozzá.

A német lap a cikkében leírja, hogy a helyzet valóban rossz, mivel, ha a Ferrari szabálytalan volt, akkor a Mercedes kivételével az összes csapattól eurómilliókat vehetett el, miután második lett a bajnokságban.

Ez azonban csak egy hipotetikus állapot, mivel nehéz elképzelni, hogy az olaszok a harmadik helynél rosszabb pozícióban zárták volna a bajnokságot, motorkérdés ide vagy oda. A Red Bull azonban mindenképpen érintett lehetne, mert az osztrákok végig az élmezőny tagjai voltak.

Az olasz La Gazzetta dello Sport arról ír, hogy most már van képük arról, hogy az FIA nem rendelkezik azokkal a bizonyítékokkal, amik a Ferrari esetleges szabálytalanságairól szólnak, de azt a benyomást is keltik, hogy az olaszok nem voltak képesek megcáfolni az összes állítást.

A szintén olasz Corriere dello Sport arra kíváncsi, hogy ez milyen következményekkel járhat a Ferrari számára, mert nagyon lassúnak tűntek a teszteken, miközben már a Racing Point is gondot okozhat a Mercedesről másolt autójával.

„Jelenleg csak azt remélhetjük, hogy minden rendben lesz. Egy jobb aerodinamikai csomag gyorsabbá teszi az autót a kanyarokban, de mi a jó ebben a csapatnak, ha a motor nem olyan erős, mint az előző szezonban?”

Egy másik névtelen csapatfőnök a német lapnak úgy fogalmazott, hogy ez a verseny torzításáról és rengeteg pénzről szól. A cikkben arról is írnak, hogy ennek a bizonyos megállapodásnak egyértelműen lesznek következményei.

Kérdés, hogy a Haas és az Alfa Romeo részesült-e ebből a motorerőből, mert, ha igen, akkor a középmezőny valóban érdekelt lehet a fentebb említett elvesztett eurómilliókban. További kérdés, hogy az FIA miért tette közzé ezt a bizonyos megállapodás tényét, mindenfajta részletek nélkül.

