A csapat pilótái közül Charles Leclerc egyelőre erőn felül teljesít, hiszen mind a négy futamon erős pontokat szerzett, továbbá több alkalommal is esélye nyílt a dobogóért küzdeni, azonban a Ferrari tempója miatt ezt a célját egyelőre nem tudta elérni.

Marc Gene már évek óta közelről figyeli a csapat teljesítményét, és most úgy látja, hogy a maranellói gárda nagyon jó úton jár, közel vannak az első pódiumhoz, azonban azt ő sem gondolja, hogy Monacóban esélyesek lehetnek a futamgyőzelemre.

„Nem, a Ferrari nem nyerhet ott” – válaszolta az egykori F1-es pilóta a Sky Italy kérdésére. „Biztos vagyok benne, hogy a Ferrari idén több dobogót szerez, mint tavaly, de a győzelem Monacóban még álomnak is sok lenne.”

A csapat másik pilótája, Carlos Sainz szintén erős teljesítményt mutatott fel első ferraris évében, bár az elmúlt két futamon jóval többet is kihozhatott volna a lehetőségeiből. Marc Gene nem aggódik a spanyol miatt.

„Az alapján ítélem meg, amit a bahreini kvalifikáción, illetve az imolai versenyen csinált. Barcelonában is ott volt, aztán a Q3-ban Leclerc valami nagyszerűt húzott elő. De Sainz is ott van, számomra ő a legjobb pilóta azok közül, akik csapatváltáson estek át. Az ő ideje is el fog jönni” – folytatta Gene, aki a barcelonai futamra is kitért.

„Mind a ketten a poros oldalról rajtoltak, ami nem volt egyszerű. Carlos szinte mindig remekül rajtol, de sajnos itt rosszul sikerült neki. Azonban sok pozitívum is akadt erről a versenyről. Azt hiszem, ez volt a legjobb futama a csapatnak, ehhez kétség sem fér.”

