Biztos Lawsonra kéne váltania a Red Bullnak Perezt?

Egy hónappal azután, hogy Sergio Perez kétéves szerződéshosszabbítást írt alá a Red Bull csapatával, Forma-1-es jövője egyre nagyobb veszélyben, ugyanis teljesítményalapú záradékok vannak ebben a megállapodásban, a mezőny azonban egyre szorosabb lesz.

A mexikói mindössze 11 pontot szerzett a bejelentés óta lezajlott négy versenyen, kevesebbet, mint Nico Hülkenberg a Haasszal vagy Lance Stroll az Aston Martinnal, pláne Max Verstappen, aki 86 ponttal szaporította sajátjainak számát. Emellett a mexikói még egyszer nem végzett csapattársa előtt időmérőn.

A Red Bull korábban megengedhette magának, hogy messze lemaradjon Verstappentől, de ez már nem így van, mióta a McLaren és a Mercedes elkezdett felzárkózni a konstruktőrök között. a Milton Keynes-i gárda maga is „fenntarthatatlannak” nevezte a pilóta formáját és ezért felülvizsgálják a helyzetet.

Perez esélyeinek szempontjából kulcsfontosságú volt a most csütörtökön Silverstone-ban zajlott forgatási nap a csapat egyik legnagyobb tehetségével Liam Lawsonnal az autóban, melyen állítólag elmaradt a várakozásoktól.

Meglepő lehet, hogy miért Lawson az, aki szóba jött, amikor idén az RB-nél sem számítottak rá és Daniel Ricciardo, valamint Cunoda Júki kaptak esélyt. A Red Bull remélte, hogy valamelyikük egyértelmű első pilótaként tűnik ki onnan, de nem így történt, bár Cunoda egyértelműen előnyben van, 20-11-re vezet a pontversenyben (bár csak 13-11 az állás, mióta Ricciardo Kínában új vázat kapott), míg az időmérőkön eddig 10-5-re megy.

Emiatt Lawsonra kezdett figyelni a csapat, a 22 éves új-zélandira, aki eddig mindenhol sikeres volt, az ADAC F4-ben Enzo Fittipaldi és Frederik Vesti előtt második lett, a Toyota Racing Seriesben is, de az Euroformula Openen is, ahol a mezőnyben Cunoda is ott volt.

A Formula 3-ban ötödik volt, 21 pontra a bajnok Oscar Piastritól, majd 2022-ben a Formula 2-ben megverte a harmadik helyért vívott csatában Logan Sargeantet, miközben 2021-ben a DTM, 2023-ban a Super Formula címéről maradt le éppen, ezzel mutatva, milyen rugalmas.

A potenciálját azonban akkor mutatta meg végleg, amikor Ricciardo a tavalyi Holland Nagydíjon kézközépcsont-törést szenvedett a szabadedzésen és be kellett ugrania öt versenyre. Időmérőn egyáltalán nem maradt el Cunodától, Szingapúrban pedig a Q3-ba is bejutott és a csapat addigi legjobb eredményét érte el az évben kilencedik helyével.

Azóta Lawson kivár a Red Bull és az RB tartalékpilótájaként, ez pedig azt is jelenti, hogy Milton Keynesben a csapat szimulátorában segíti a versenyhétvégéken a megfelelő beállítások keresését, ahogy sok másik fiatal is tette, mielőtt a Forma-1-be kerültek volna.

Egy pilóta számára sosem egyszerű a kispadon ülni, de Ricciardón nagy a nyomás. Az is meglehet, hogy Lawson az ő helyére fog érkezni, legalábbis a Brit Nagydíj előtt Helmut Marko azt mondta a Kleine Zeitungnak: „A cél az volt, hogy Ricciardón gondolkodjunk a Red Bull ülését illetően. Ez az ülés már Perezé, szóval ez a terv semmis. Hamarosan egy fiatal pilótát kell oda ültetnünk, ez lenne Liam Lawson.”

Lawsonnak ez esélyt adna, hogy akár 2025-re az anyacsapathoz kerüljön, sőt, a Red Bull akár még korábban is neki adhatja Perez helyét, ez sem zárható ki. Azt még nem bizonyította, hogy generációs tehetség lenne, de egyértelmű a potenciálja és viszonylag biztos kezekben van nála az autó, az F2-ben és Super Formulában futott utolsó húsz versenyén nem esett ki.

Hogy valóban ő-e a legjobb jelölt a Red Bull második ülésére, az még elválik, de annyi biztos, hogy a Milton Keynes-i alakulat minden követ megmozgat annak érdekében, hogy pontosan lássák, milyen képességek birtokában van.