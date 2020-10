Biztató hír a Ferrari 2021-es motorjáról

Bár a szabályváltozások 2021-re korlátozottak, a Scuderia Ferrari nem engedheti meg magának, hogy az ideihez hasonló évet teljesítsen. A Scuderia már javában dolgozik jövő évi autóján. Elsődleges céljuk, hogy motorerő terén nagy ugrást elérve faragjanak hátrányukon. Egy jó motor azonban önmagában még nem elég.

Az olasz újságíró, Umberto Zapelloni a Pit Talk című műsorban beszélt a Ferrari jövő évi esélyeiről. Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Ferrari jövőre jelentősen átszabja az autó hátulját. A legújabb hírek alapján az olaszok a motor terén is jelentős javulást érhetnek el.

Zapelloni a nagy tekintélyű olasz napilap, a La Gazzetta dello Sport egykori igazgatóhelyettese. Szerinte vannak bizonyos jelek, melyek arra utalnak, hogy a Ferrari előrelépést ért el az erőforrás terén.

„Bíztató híreket hallottam a 2021-es motorral kapcsolatban, miszerint a 2020-assal ellentétben elég jó lesz ahhoz, hogy a csapat újra dobogós helyezésekért küzdjön. Ez egy fontos lépés lenne.”

A Ferrari logo on a car in the F1 Racing display

Fotó készítője: Motorsport Images