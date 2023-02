Bizarr jelenség a Ferrarin a bahreini teszt első napján, de nem trükköznek

A Forma-1-es előszezoni tesztidőszak egyik jól ismert jelensége, amikor az újdonságokra éhes szurkolók, újságírók az első szokatlan jelenséget látva farkast kiáltanak.

Ez történt a 2023-as Forma-1-es bahreini teszt első napján is. Mivel az új 2023-as Forma-1-es autók egyik legérdekesebb megoldása, az oldaldobozok melletti S-csatornák a Ferrarin jelentek meg, az olasz csapat körüli felhajtással kiegészülve biztosítható volt, hogy mindenki árgus szemekkel figyeli majd az SF-23-at.

Ennek fényében nem meglepő, hogy nagy felhajtás övezte azt, hogy a Ferrari orrkúpja deformálódott az egyenesekben, egy potenciális aero-trükköt sejtve a jelenség mögött.

A Ferrari azonban nagyon gyorsan leszögezte, hogy erről szó sincs: az első ütközőzónát takaró borítás nem szándékosan horpadt be nagy sebességnél, és azt gyorsan meg is szüntették egy orrkúpcsere után, viszont egyelőre nem tudtak pontos magyarázatot adni arra, hogy mitől horpadt be a borítás.

A pályán kívül valóban komoly változtatást hozott a Ferrari új csapatfőnöke, Frederic Vasseur, és lefokozta a csapat eddigi főstratégáját.