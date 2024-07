Bizarr beszélgetés zajlott le Lando Norris és Lewis Hamilton között a Magyar Nagydíj után

Az elmúlt futamokat látva egyre több esélye van a McLarennek arra, hogy megnyerjék a konstruktőri, vagy akár az egyéni világbajnoki címet is 2024-ben, bár továbbra is nagy az előnye Verstappennek, és a Red Bull is vezet a csapatbajnokságban.

A McLaren mellett a Mercedes is javuló formát mutat: Ausztriában és Silverstone-ban is győzni tudtak, Magyarországon pedig a két McLaren mögött Lewis Hamilton végzett a brit istálló kocsijával.

A leintés után a lihegőben egy meglehetősen érdekes párbeszéd zajlott le Norris és Hamilton között, amelynek során kicsit elbeszélt egymás mellett a két honfitárs – Norris másképp értelmezte Hamilton szavait, mint ahogy azt a hétszeres világbajnok értette:

Hamilton: „Uh, srácok, tényleg gyorsak vagytok!”

Norris: „Igen, nos, neked 7 éve volt gyors autód.”

Hamilton: „7 éve? Az elég régen volt. Egyáltalán itt voltál már 7 évvel ezelőtt?”

Norris: „Nos, neked is volt gyors autód. Mindent ki is hoztál belőle. Most mi jövünk.”

Hamilton: „Nem panaszkodtam, csak megdicsértem az autótokat.”

Eközben megvan az ítélet Verstappen és Hamilton ügyében, míg Horner és Marko megvédte a hajnali 3-ig szimulátorozó Verstappent.