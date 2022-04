Binottót a várakozások ellenére is meglepte, hogy mennyire erősek A Ferrari kiváló formában indította a 2022-es szezont, hiszen három futamból két győzelem a mérlegük, Charles Leclerc pedig már most magabiztos előnnyel vezeti a pontversenyt. Mattia Binotto szerint még jobban is állnak, mint azt előzetesen várták.