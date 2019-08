Binottónak köszönheti a Ferrari, hogy nem alakult ki pánik

A Ferrari idei éve nagy csalódás, a világbajnoki címekre pályázó istálló a pályán szembesült a valósággal, vagyis, hogy minden erőfeszítés ellenére megtorpant a fejlődés. Az olaszok már nemcsak a Mercedes fölénye miatt aggódhatnak, hanem a Red Bull zárkózása miatt is. Sebastian Vettel a Német Nagydíjon remek eredményt ért el azzal, hogy utolsó helyről indulva második lett, ám ez is csak tapasz a több sebből vérző istállónál.

Vettelt a Magyar Nagydíj csütörtöki médianapján kérdezték arról, hogy mi a tapasztalata Mattia Binotto teljesítményét illetően, különösen elődje, Maurizio Arrivabene munkájával való összevetésben.

"Nem lenne fair, ha összehasonlítanánk a munkájukat, mert minden év más, minden évben más problémákkal kell szembenézni. Azt azonban elmondhatom, hogy Mattiának köszönhetjük, hogy nyugodtak maradtunk. A helyzet nem egyértelmű, vagy könnyű, még nem nyertünk versenyt, távol is vagyunk tőle, nem úgy alakult a szezon első fele, ahogy vártuk Most a fókusz a teljes csapaton van, és ahogy mondtam, nyugodtak vagyunk, és elhivatottak, hogy minél előbb eredményt érjünk el. Vannak dolgok, amik nem történnek meg egy éjszaka alatt, de most már nagyon jól értjük, hogy hol is tart az autó" - vélekedett Vettel a Ferrari helyzetéről.

A német nagyon bizakodó, és reméli, hogy a következő hónapok igazolják a döntéseiket.

"Nyilvánvaló, hogy a következő időszak választ ad rá, hogy jó irányba haladuk-e. De Mattia szerintem nagyon jó munkát végez, mindent egyben tart. Nyugodtságot teremt, és egyszerre mutat irány, hogy merre kell tartsunk. Vezeti a csapatot" - mondta Vettel. "Szóval az ő szerepe most más, mint korábban. De a csapat vele van, és a csapat nem sokat változott egy év alatt. Szerintem ez pozitív."

