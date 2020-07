Binottonak csodát kellene tennie, de már lehet kiszemelt az ő helyére is

Nem sokan lennének Mattia Binotto helyében: az olasz mérnök első 12 hónapja csapatvezetőként politikai csatározások sorával telt: a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a 2021-es szabályváltozásokat, amire, a Ferrari évek óta készült, elfogadták a költségsapka bevezetését, és még előttünk áll a Concorde egyezmény aláírása.

Ha ez még nem lenne elég, a Ferrari a nyakába kapta az FIA-t, akik bár nem tudták maradéktalanul bizonyítani a 2019-es motor szabálytalanságát, úgy néz ki, kihúzták a maranellóiak méregfogát a titkos megállapodással.

Damage on the car of Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images