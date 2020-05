Binotto Vettelt hamarabb kereste fel, mint a futamgyőztes Leclerc-et, a 2019-es Olasz Nagydíj után

A négyszeres világbajnok a 4. helyről rajtolt, és bár az első körökben még Nico Hülkenberg is megelőzte, Vettel gyorsan visszavette a pozíciót, és Valtteri Bottast készült támadni, amikor a 6. körben eldobta az autót az Ascari sikánban.

A pályára visszatéréskor eltalálta Lance Stroll autóját, ami miatt megsérült az első szárnya, és végül csak a 13. helyen fejezte be a futamot, kört kapva csapattársától, a futamgyőztes Charles Leclerc-től is.

„Először Sebhez mentem, ez fontosabbnak tűnt nekem” – mondta Binotto a Forma-1 hivatalos oldalának. „Egész hétvégén gyors volt, és jó versenye lehetett volna. Dobogós helyet is szerezhetett volna, fontos volt, hogy közel legyek hozzá a verseny után.”

„Csak aztán mentem Charles-hoz, aki egy héttel korábban Spa-ban a Ferrari történetének legfiatalabb futamgyőztese lett, és aztán Monzában megint nyert. Nagyon boldog volt, olyan pillanat volt, amit nem fogunk egy ideig még elfelejteni."

Binotto ugyanakkor továbbra is azt vallja, hogy Monzában a Ferrari tagjaként nyerni különleges élmény, amit először még Michael Schumacher ideje alatt tapasztalt meg, majd most csapatvezetőként élte át újra.

Race winner Charles Leclerc, Ferrari poses for a photograph with his Ferrari team

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images