Binotto: Verstappen megérdemelte a pole-pozíciót

A Brazil Nagydíj kvalifikációján Sebastian Vettel a második, Charles Leclerc pedig a negyedik helyen végzett, míg a pole-t Max Verstappen „markolta fel”. A Ferrari monacói versenyzője azonban a 10 rajthelyes büntetése miatt csak a 14. pozícióból rajtolhat holnap.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto a Sky-nak nyilatkozott az időmérő után. A maranellóiak főnöke szerint Max Verstappen megérdemelte a pole-t.

„Max megérdemelte a pole-t. Szerintem ő is ugyanúgy hibázott az első Q3-as körében, ahogy Leclerc és Vettel is. De a második és a negyedik hely is egy jó eredmény.”

A második helyen végző Vettel gratulált a pole-t megszerző Max Verstappennek, ennek kapcsán pedig a csapatfőnök ezt mondta:

„Végül is ez egy sport, a résztvevők sportolók, ráadásul ez egy technikai sport, szóval az a helyes, ha mindenkivel korrektül viselkedsz.” – jelentette ki Binotto.