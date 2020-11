Binotto: Új ötletekre van szükség!

Az F1 régóta készül a 2022-es szabályváltozásokra, melynek célja, hogy egyszerűbbé tegyék az autók egymás mögötti autózását, így biztosítva a több előzést és a látványosabb versenyeket. A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto üdvözli a szabályváltozásokat, ugyanakkor nem ez az egyetlen terület, amiről a csapatvezetőknek egyeztetniük kell – a pályák vonalvezetése szintén fontos téma.

„A 2022-es technikai szabályzat nagyon szigorú, és nagyon megnehezíti a kreatív megoldások kifejlesztését” – mondta Binotto a Sky Italia kérdésére. Maga az elv jó, ugyanis minden annak érdekében lett megfogalmazva, hogy a versenyek izgalmasabbá váljanak.”

„Az autók a mostanihoz képest kevesebb aerodinamikát vesztenek majd egy másik autó követése közben, ami mindenképpen előrelépés. Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy ez önmagában elég. Hogy növeljük a show élvezeti értékét, új ötletekre van szükség – nem csak a technikai szabályzatot illetően.”

„Hadd mondjak erre egy példát: személy szerint kedvelem a kavicságyakat. Mugellóban láthattuk, hogy az ilyen pályákon a versenyzők hibája nem marad következmény nélkül. Tudom, hogy a Forma-1 számos hasonló területen dolgozik. Chase Carey már elkezdte, Stefano Domenicali pedig folytatni fogja ezt, és azt gondolom, hogy ez a helyes irány.”

A Forma-1 már korábban is lépéseket akart tenni annak érdekében, hogy átalakítsa a sport kereskedelmi oldalát, hogy kisebb legyen a csapatok költségvetése közötti különbség. Emellett arról is tárgyalásokat folytattak, hogy esetlegesen több dolgot bízzanak a pilótákra, többek között a mérnökök számát limitálva és az autót technikailag kevésbé összetetté téve.

Binotto viszont óvatos azt illetően, hogy ne vegyenek el túl sokat a csapatok feladataiból.

„Gyakran beszélnek a Forma-1-ben lévő technikai komplexitásról. Számos alkalommal hallottam én is olyan ötleteket, melyek szerint csökkenteni kellene az autókon lévő szenzorok számát, hogy nagyobb mértékű legyen a bizonytalanság.”

„Meg lehet fontolni ezt az ötletet is, azonban azt is észben kell tartanunk, hogy a szenzorok hozzájárulnak a biztonsághoz is, ahogy a csapatrádió is. Tehát szerintem kompromisszumot kell kötnünk.”

„A Forma-1 egy kiváló sport, és biztos vagyok benne, hogy növekedni fog. Optimistának és együttműködőnek kell lennünk. Csapatként nekünk, az FIA-nak, az F1-nek és a médiának is az a feladatunk, hogy úgy beszéljünk a sportról a szurkolóknak, hogy közben nem vonunk le túl gyors következtetéséket” – magyarázta Binotto.

