Binotto: Több győzelmet várok Leclerc-től és Sainztól!

Jelenleg is tart a háromhetes szünet a Forma-1-ben, amelynek folyamán a Ferrari megpróbál visszakapaszkodni. Azonban a hátrányuk az egyéni és a konstruktőri bajnokságban is már-már behozhatatlan, akár már jövő héten megszerezheti második címét Max Verstappen.

Pénteken a Ferrari-csapatfőnök Mattia Binotto egy olasz sportfesztiválra látogatott el, ahol megkérdezték tőle, hogy mit vár a pilótáitól, ezen kívül pedig arról beszélt, milyen kihívásai vannak a modernkori Forma-1-nek:

„Több győzelmet várok tőlük. Újra és újra elmondom: a miénk a legjobb pilótapáros a Forma-1-ben. Nagyon jól jönnek ki egymással, mivel folyamatosan segítenek a másiknak, nagyban hozzájárulnak a csapat fejlődéséhez.”

„Teljesen őszintén beszélnek a pénteki és a szombati megbeszéléseken is, és mindketten tudják, hogy erre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk verni a többi istállót.”

„De a Forma-1-ben többé nem elegendő az, ha jól készítjük el a házi feladatunkat, folyamatosan fejlődnünk kell, ehhez pedig 120, de inkább 130 százalékos teljesítményt kell nyújtanunk.”

„Nagyon nehéz szezonok vannak mögöttünk, 2020-ban a hatodikak lettünk a konstruktőrök között. Rajtunk hagyta a nyomát ez a néhány év, mert folyamatosan nyomás alatt voltunk, kritizáltak minket.”

„Megígértük, hogy újra versenyképesek leszünk, és be is tartottuk az ígéretünket, de különbség van aközött, hogy jó versenyzőid és autód van, és aközött hogy ki is tudod használni az ezzel járó helyzeteket” – mondta Binotto a Gazzetta dello Sport eseményén.

