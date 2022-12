Binotto távozása lehetetlen helyzet elé állította a Ferrarit a 2023-as F1-es szezon előtt

Nem kell mélyre ásnunk az emberi psziché rejtelmeiben, hogy rájöjjünk: a Forma-1 legszenvedélyesebb körítésével rendelkező csapat szurkolói, támogatói, bizonyos munkatársai nehezen fogják megemészteni, ha a folyamatos hibákat egy száraz módszertannal dolgozó svájci mérnök fogja magyarázni a nyilvánosság előtt, miközben az oly nagyon áhított győzelem kapujában áll a Ferrari.

Mattia Binotto maga is a Ferrari belső rendszerének terméke, és 28 évig dolgozott abban a szervezetben, amely redefiniálta a dominancia szót a Forma-1-ben. Egykori technikai igazgatóként a csapatfőnökök közül ő értette a legjobban a Forma-1-es autók működtetésének legapróbb részleteit, valamint az F1-es paddock és az FIA különös politikai környezetét, miközben a sport legkomolyabb nyomása alatt lévő pozíciójából irányította csapatát.

Binotto pontosan tudta, hogy milyen apróságokon kell javítania a Ferrarinak ahhoz, hogy 2023-ban felvegyék a harcot a Red Bull-lal és a 2022-es év végén feléledő Mercedesszel, még ha a módszereivel és nyilvános megjelenésével nem is értett egyet mindenki Maranello falain belül.

A Ferrari most a 2023-as szezon egyik legkritikusabb időszaka alatt fog egy megfelelő csapatfőnök megtalálásával foglalkozni ahelyett, hogy a mezőny egyik legtapasztaltabb csapatfőnökének segítségével folytassák a 2022-ben megkezdett munkát. Nem meglepő, hogy a Ferrarinál egészen más hangulatban fogadták a lemondását, mint a közösségi oldalakon, és a Motorsport.com értesülései szerint nagy esély van arra, hogy Binotto példáját követve a Ferrari több befolyásos mérnöke is beadja lemondását.

A kritikák

Mattia Binotto nem volt tökéletes csapatfőnök, és vezetése alatt több hibát is vétett a Ferrari. A Ferrari (egy biztos és egy valószínűsíthető) futamgyőzelmet bukott el idén az erőforrásuk hibái miatt. A sport realitása azonban az, hogy az év elején életbe lépő fejlesztési korlátozások miatt mind a Ferrari, mind az Alpine (Renault) jól döntött, amikor a teljesítményt helyezték előtérbe a megbízhatóság helyett, hiszen csak az utóbbin tudnak javítani 2025 végéig.

Ennél jóval nagyobb visszhangot váltottak ki a Ferrari stratégiai hibái, különösen azután, hogy ő kitartott az álláspontja mellett, miszerint nem kell változtatnia a csapaton belül. Binotto hitt abban, hogy a hibák okának megfelelő azonosítása után elkerülhető, hogy ugyanazok az emberek azokat másodjára is elkövessék.

A nyilvánosság felé sugárzott nyugalma már-már irritáló volt olyan ordító hibák után, mint a Brit Nagydíjon Charles Leclerc pályán hagyása a biztonsági autós fázis alatt öreg gumikkal, vagy a Magyar Nagydíjon a kemény keverék erőltetése a meglepően fagyos Hungaroringen. Binotto azonban a karizmatikus csapatfőnöki fellépés helyett ismét a csendes munkát választotta, amely könnyen kelthette azt az érzetet, hogy döntésképtelenség jellemzi a Ferrari vezetését.

Carlos Sainz és Charles Leclerc a mexikói és az abu-dzabi futam után is örömmel számoltak be arról, hogy még ha nem is sikerült megnyerniük a futamot, tökéletes stratégiát választottak, és a stratégiai döntések előtt megváltoztatott munkafolyamatok meghozták a gyümölcsét.

Az, hogy Binotto akkor sem kritizálta a csapatát, amikor egyértelműen hibáztak, vissza is csapott. Charles Leclerc franciaországi hibáját követően jószándékúan nyilatkozta azt, hogy még mind a 10 hátralévő futamot megnyerhetik, azonban a szezon későbbi alakulására való tekintettel ismét csak rontott a megítélésén.

A Ferrari munkáját nem segítette az sem, hogy hiába bizonyosodott be a modern Forma-1-ben az, hogy egyetlen ember nem tud több feladatot is hatékonyan ellátni, Binotto ragaszkodott ahhoz, hogy csapatfőnökként is megtartsa a beleszólását a legfontosabb mérnöki döntésekbe. Azzal, hogy a csapatfőnöki pozíciót egyes versenyhétvégéken átruházta Laurent Mekies sportigazgatóra, még el tudta látni a technikai igazgatói posztjának bizonyos feladatait, de a figyelmét minden bizonnyal ő is nehezen osztotta meg a csapat technikai, sportszakmai, politikai, gazdasági feladatai között.

A belső politikai küzdelem

A Ferrari elnöke, John Elkann a 2022-es Forma-1-es szezon előtt világos célt tűzött ki Binotto elé: a Ferrarinak ismét futamokat kell nyernie, és meg kell szilárdítania a helyét az élmezőnyben. Ebből a szempontból ironikus, hogy Binotto bukásához az is vezethetett, hogy túl jó autót készítettek a 2022-es szezon első felére, és ezzel irreális elvárások elé támasztották saját magukat, miközben a Ferrari egy 4 éves szünet után vívott először kiélezett párbajt a világbajnoki címért.

Mattia Binotto, Ferrari Team Principal, John Elkann, FIAT Chrysler Automobiles Chairman Fotó készítője: Ferrari

Azt, hogy mennyire megváltoztak Elkann elvárásai a Ferrari idei teljesítményével kapcsolatban, jól illusztrálja az olasz származású amerikai üzletember látogatása a Ferrari garázsában az Olasz Nagydíjon. Mattia Binotto testbeszéde mindent elmondott a kínos helyzetről, Elkann pedig hiába biztosította támogatásáról őt, azt is hozzátette, hogy „nem vagyok elégedett, mert ennél jobb munkát is végezhetnénk”.

Miután a legnagyobb olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport is Binotto menesztéséről számolt be, Binotto joggal várhatott magyarázatot a Ferrari vezetőségétől, azonban a hírek azonnali cáfolása helyett (amit később is csak egy rövid Twitter-posztban tettek meg) Elkann és a Ferrari tavaly kinevezett új vezérigazgatója, Benedetto Vigna is cserben hagyta Binottót, miközben egybefüggő sajtóértesülések szerint a pozícióját már Andreas Seidl-nek és Christian Hornernek is felajánlották a háta mögött.

A cégvezetés támogatása nélkül pedig érthető, hogy Binotto úgy érezte, beszűkült a mozgástere, és csak idő, mire kilökik az ablakon, így ő ugrott hamarabb.

A történelem ismétli önmagát

Ne higgyük azonban azt, hogy a Ferrari új csapatfőnöke Binottóhoz hasonlóan 3 évet kap majd az építkezésre. Benedetto Vigna az egyik első nyilvános, F1-gyel kapcsolatos interjújával azonnal lehetetlen helyzet elé állította Binotto utódját:

„Nem vagyok elégedett a második hellyel, hiszen így mi vagyunk az első vesztesek. A fejlődéssel elégedett vagyok, de a második hellyel nem.”

Akárhogyan is nézzük, a Ferrarinak elképesztően nehéz dolga lesz jövőre, ha a költségsapka korszakának harmadik évében fel akarják venni a harcot a remek alapokra építő Red Bull-lal és a meredek fejlődési görbén lévő Mercedesszel.

Binotto gyakran hangoztatta, hogy a Jean Todt távozása óta hullámvölgybe kerülő csapat felépítéséhez időre van szüksége. Ehhez képest most a Forma-1-es csapat munkáját csak kívülről szemlélő vezetők ismét azt hangoztatják, hogy a második helyet már kudarcként fogják felfogni 2023-ban. A legnagyobb baj ezzel az, hogy a Ferrari történelme híres az extrém és elhamarkodott döntésekről, a lehetetlen elvárásokról, arról, hogy saját maguk legnagyobb ellenségei. Binotto eltávolításával és a 2023-as szezon „pozitív” megágyazásával pedig ismét fennáll a veszélye annak, hogy az alulteljesítés legkisebb jelének is komoly következményei lehetnek, visszalökve a Ferrarit abba a negatív spirálba, amelybe 15 évvel ezelőtt került.