Binotto: Talán többet vártok a második pilótánktól…

A Ferrari szombaton megpróbált mindkét autójával a közepes keveréken továbbjutni, ez a stratégia pedig Leclerc-rel működött, Vettellel viszont nem. A versenyen aztán Leclerc meg tudta tartani a 4. pozícióját, Vettel pedig a 15. helyről rajtolva 10. lett.

A csapatfőnök Mattia Binotto a Portugál Nagydíj után azt mondta, hogy a dobogó elérhetetlen volt számukra, és kicsit változtattak a fejlesztéseik irányán. A Sky Italiának azt is hozzátette, reméli, Imolában többet tud mutatni a négyszeres világbajnok versenyzőjük.

„Őszintén úgy gondolom, hogy ma nem volt lehetséges számunkra a dobogó. A negyedik hely volt a célunk. Elégedettek vagyunk a mai versenytempónkkal, a kocsi a hosszú etapokon is jól teljesített, mind a kemény, mind a közepes keveréken.”

„Kíváncsi vagyok, hogy milyen lett volna először lágy, aztán közepes keverékekkel menni, ugyanis a sárga oldalfalú abroncs sokkal tovább bírta, mint amire számítottunk. De boldogok vagyunk, a kocsi jól teljesített, és a közvetlen riválisaink előtt vagyunk.”

„Bár Sebastian hátulról indult, így is sikerült javítania néhány pozíciót. Amikor tiszta volt előtte a pálya, ő is jó tempót tudott menni. Kíváncsi vagyok és érdekel, hogy egy hét múlva Imolában is tudjuk-e hozni azt a teljesítményt, amit ma hozunk.”

George Russell, Williams FW43, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Fontos volt a mai nap. A következő évet is szem előtt tartva kicsit változtattunk a fejlesztési irányunkon. Portugáliában válaszokat vártunk, ezeket pedig meg is kaptuk. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Tudjuk, milyen irányba kell haladnunk, és olyan keményen nyomjuk 2021-re fókuszálva, amennyire csak tudjuk.”

„Seb és Charles autója ugyanolyan, ez kétségtelen. Őszintén remélem, hogy Sebastian jobb időmérőt tud majd futni Imolában, és még többet meg tud majd mutatni abból, hogy mire képes a versenyen. Charles egyértelműen nagyon jól teljesít. De talán többet vártok a második pilótánktól...”

