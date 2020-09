Binotto szerint segítettek Vettelnek új csapatot találni

Sebastian Vettel Aston Martinhoz szerződése dominálja a paddockot a hétvégén, hiszen a négyszeres világbajnokkal könnyen lehet, hogy nagyot szakít a jövőre már gyári csapatként létező istálló, és a németnek is új kezdetet jelenthet a szerződés.

Vettel azonban nem a legjobb formában érkezik a silverstone-iakhoz, legalábbis amíg a Ferrari tavaly még jobb formában volt, akkor is csak Szingapúrban tudott nyerni (bár ehhez sokan Kanadát is hozzávennék, ahol egy büntetés miatt lett második). Otmar Szafnauer, a Racing Point csapatfőnöke azonban bízik benne, hogy jövőre már a régi Vettelt látjuk majd:

Még több F1 hír: Perezt meglepte kicsit, hogy milyen sok lehetősége van

„Hogy miért vagyunk biztosak abban, hogy a régi Vettel tér vissza? Még csak 33 éves, a karrierje csúcsán van, rengeteg tapasztalata van és igen motivált, látszik rajta, hogy most is jól szeretne teljesíteni.”

„Nagyon keményen dolgozik, a mi csapatunkkal pedig, és ahova azt vinni akarjuk, azon a szinten Seb a tökéletes számunkra. Biztos vagyok, hogy jó lesz. A versenyzőinket pedig mindig is szabadon hagytuk küzdeni és a jövőben is így tervezzük.”

A bejelentés óta először Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke is megszólalt, aki elsősorban arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy az ő közreműködésük nélkül Vettel és az Aston Martin talán egymásra sem találtak volna:

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Én úgy gondolom, nem meglepő, hogy ez lett a történet vége. Nagyon örülünk neki, és szerintem az, hogy a szezon előtt értesítettük őt a döntésünkről 2021-gyel tekintetben sokat dobott az esélyein, hogy találjon magának egy ülést.”

„Mind emberként, mind versenyzőként nagyon örülök neki, szerintem a Forma-1-nek is jobb, hogy Seb is a felállás része, elvégre egy négyszeres világbajnok és egy remek pilóta. A Racing Pointtal, vagy Aston Martinnal, vagy hogy hívják majd őket, velük is remélhetőleg jól fog teljesíteni. Jövőre már felérünk hozzájuk, és azt is, hogy előttük végzünk majd.”