Binotto szerint „nagyon érdekes lesz” az imolai hétvége

1981 és 2006 között a San Marinó-i Nagydíjat az Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari versenypályán rendezték meg Imolában. Most pedig 14 év után ismét visszatér a helyszínre az F1 mezőnye az Emilia Romagna Nagydíj keretében.

1982 óta a mostani az első szezon, melyben három futamot is rendezni fognak egyazon országban. Akkor az Egyesült Államok lehetett ilyen szerencsés, miután Long Beachen, Detroitban és Las Vegasban is volt egy-egy verseny.

A Forma–1 sportigazgatója, Ross Brawn most kipróbálhat egy olyan formátumot, melyet már régóta szeretett volna: a kétnapos versenyhétvégét. Az események szombaton és vasárnap fognak zajlani, de csak egyetlen szabadedzés lesz a szokásos három helyett.

Eddig a pontig a csapatok és szervezők is ellenezték az ehhez hasonló lebonyolítást. Most azonban a vírushelyzet miatt szinte minden megváltozott, és Chase Carey-nek sikerült keresztülvinnie ezt az ötletet. A mezőnynek egyébként is időre lesz szüksége, hogy Portugáliából átérjenek majd, és mindent össze tudjanak rakni.

Nemcsak rövidebb lesz maga a versenyhétvége programja, de az időpontok is változnak valamelyest. A másfél órás szabadedzés szombaton 10-től 11:30-ig tart majd, ezt pedig az időmérő követi délután kettőtől.

Imola circuit aerial view Fotó készítője: FIA

A november elsejei futamot pedig 13:10-kor indítják útnak, vagyis a megszokottnál két órával hamarabb. Ennek pedig egyszerű oka van. Az évnek ezen szakaszában már hamarabb sötétedik.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto meg van győződve arról, hogy ez felkavarhatja kicsit az állóvizet. „Nézzük meg, hogy mi történt Mugellóban pénteken. Jelentős különbségek voltak a versenyzők és a csapatok között. Ha rövidebb a szabadedzés, akkor a versenyzők kevésbé felkészülten vágnak majd neki az időmérőnek.”

„Természetesen sokat gyakoroltak a szimulátorban a mugellói hétvége előtt is. Ettől függetlenül viszont az is egyértelművé vált Toszkánában, hogy a valódi pályán teljesen más vezetni. És ezért lesz nagyon érdekes majd a helyzet Imolában” – véli a vörösök csapatvezetője.

Vannak azonban olyanok is, akik már megpróbáltak hangolódni Imolára...

Művészi videón a Williams új F1-es festése