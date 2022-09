Binotto szerint ez hiányzik ahhoz, hogy nyerjen a Ferrari

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto már több mint két évtizede áll a Scuderia alkalmazásában, és egy olasz sportfesztiválon arról mesélt, hogy ugyanakkor ünnepelte első győzelmét a maranellóiakkal, mint Michael Schumacher: az 1996-os Spanyol Nagydíjon.

„Nekem is ez volt az első győzelmem, és amikor meghallottam a himnuszt, akkor jöttem rá, hogy mit is jelent a Ferrari. Aztán elkezdtünk világbajnoki címeket nyerni 1999-ben és 2000-ben.”

„Azóta a feje tetejére állt az F1, a legnagyobb csapatoknak kétszer annyi alkalmazottjuk van, mint korábban. Erőforrások szempontjából igazi óriásokról beszélünk. De ezért még jobb érzés, ha sikerül megverni őket!”

A csapatvezetőt megkérdezték, hogy mi hiányzik jelenleg ahhoz, hogy győzzön a Ferrari, Binotto pedig elismerte, hogy arra a győztes mentalitásra van szüksége, ami a Schumacher-érában jellemezte őket:

„A győztes mentalitás, ami a Schumacher-érában megvolt, és a győzelmek után is arra sarkallt minket, hogy még jobb munkát végezzünk. Ezen kívül túl sok hibát vétünk, Barcelonában is Bakuban is akkor következtek be problémák, amikor vezettünk” – mondta a csapatfőnök a Gazzetta dello Sportnak.

