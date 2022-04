Binotto Schumachertől tanulta meg, hogyan kell vezérnek lenni

Binotto 2019-ben vette át az olasz istálló vezetését, de már jóval régebb óta dolgozik náluk. 1995-ben csatlakozott Maranellóhoz a motorrészlegen, így ott volt velük már akkor is, amikor ismét felértek a csúcsra Schumacher révén.

A sikerkorszak óta persze rengeteg minden változott a Ferrarinál, de a csapat most azon van éppen, hogy 2022-től egy újabb ferraris dominancia induljon, Binotto pedig igyekszik a korábban tanultakat is felhasználni.

„Fantasztikus idők voltak. Büszke vagyok arra, hogy én is részese lehettem. És nem csak erről van szó. Rengeteget tanultam tőle [Schumachertől]. Tőle vettem át ezt a mentalitást és képességet, hogy miként kell vezetőnek lenni. Ezt sosem fogom elfelejteni” – mondta a Bildnek Binotto.

Még több F1 hír: Tost: Cunoda alábecsülte néhány edzés fontosságát, de már jó úton halad

A csapatvezetői pályafutása ugyanakkor eddig messze nem volt ideális, hiszen emlékezhetünk a 2019-es, erőforrással kapcsolatos ügyre, melynek következtében aztán 2020-ra csúnyán visszaestek.

A márka vezetősége viszont kitartott mellette, és a 2022-es visszazárkózást tűzték ki célul, ami egyelőre sikerülni is látszik. A csapatfőnök ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a mostani javulásuk nem kizárólag a legutóbbi téli szünetnek köszönhető, hanem hosszú évek munkájának.

„Egy ehhez hasonló komoly projekt évekbe telik. Hosszú utazás ez, és még egyáltalán nem zárult le. Még mindig sok a munka, és még mindig van hová fejlődni. Vissza akarjuk hozni a Ferrari-kultúrát a csapathoz.”

„Mi vagyunk az egyetlenek, akik a kezdetek óta itt vannak a Forma–1-ben, és mi vagyunk a legsikeresebbek is. Ezt akarjuk képviselni most is. Ezt testesíti meg a mottónk is, az »Essere Ferrari«.”

A Pirelli nemsokára megkezdi a 2023-as gumik tesztjét