Binotto Schumacher első ferraris tesztjéről: módosítanunk kellett a fioranói pályán

1995 novemberében Michael Schumacher a Benettontól a Ferrarihoz igazolt. Az akkori kétszeres bajnok hamar letette a névjegyét Maranellóban (és Fioranóban is), lényegében már az első napon.

A német a legelső tesztjét teljesítette éppen a Ferrari legendás tesztpályáján. A csapat mostani vezetője, Mattia Binotto is jelen volt az eseményen, bár akkor még csak fiatal mérnökként. „Még mindig emlékszem az első napra Michaellel” – mesélte Binotto a Beyond the Grid podcastben.

Schumacher menni akart pár kört az új csapatának hazai pályáján, még mielőtt a portugáliai Estorilban sor került volna az első hivatalos gyakorlásra. Hozzá akart kicsit szokni az autóhoz. Binotto emlékszik, hogy sok beállítást próbáltak ki, az ülést és a kormányt Schumacher igényeihez alakították, de ez még nem minden.

„Nem tudta bevenni az aszfaltcsík első kanyarját. Egyszerűen nem tudta rendesen megoldani.” Schumacher ráadásul lassabb volt, mint a korábban ott tesztelő versenyzők, köztük Jean Alesi, Gerhard Berger, valamint a tesztpilóta, Nicola Larini.

„Emlékszem, hogy az első próbálkozások után egyből megkérte Jean Todttot, hogy változtassák meg az első kanyart. Nem akarta látni többet azt a fordulót.” A Ferrari pedig hallgatott is új reménységük szavára.

„Igen, megváltoztattuk az első kanyart, mert az nem volt reprezentatív a világbajnokság szempontjából. Ez volt a lényeg” – mondta mosolyogva Binotto. „Azóta Fioranónak más a vonalvezetése.”

Azt, hogy pontosan hol is volt gondja a németnek a kanyarral, azt Binotto már nem tudja megmondani. „Nehézségei voltak, ezért változtattunk.” 1996-ban aztán valóban megejtették a munkálatokat. A célegyenes végi élesebb forduló helyét egy gyorsabb kanyar vette át, a pálya hossza pedig 24 méterrel csökkent, így éppen nem érte el a három kilométert.

Nem ez volt azonban az egyetlen nézeteltérés az elején Schumacher és a Ferrari között. A hivatalos teszt Estorilban reggel 9-kor kezdődött. A Ferrari mérnökei 8 óra 20-kor érkeztek meg a helyszínre. Ekkor azonban már egy elégedetlen bajnok fogadta ott őket.

„Megérkeztünk a pályára 8 óra után. Michael már ott volt. Ránézett az órájára, és megkérdezte, hogy hol voltunk eddig. Elvileg lett volna egy megbeszélésünk 8-kor” – emlékszik vissza Binotto. Schumacher megtörte a régi hagyományt, miszerint először megy egy installációs kört 9-kor, majd utána beszélik át a napi programot. Ő már 8-kor el akarta ezt intézni.

„Michael óta az első megbeszélésünket reggel 8-kor tartjuk.” A következő meeting során elmondták neki a programot. Először különböző beállításokat teszteltek olyan 50 kilogramm üzemanyaggal. A nap utolsó órájában a Ferrari pedig általában a köridőkre ment rá.

„Az utolsó órában kimentünk megint, kevesebb üzemanyaggal, olyan tíz kilóval, hogy időmérőt szimuláljunk. Azért, hogy a következő napon az olasz címlapokon az szerepeljen, hogy Michael Schumacher volt a leggyorsabb a Ferrarival. Megkérdezett minket, hogy miért csináljuk ezt.”

A kétszeres világbajnok viszont nem értett egyet ezzel a megközelítéssel. Szerinte a tesztek a tanulásról szólnak és nem a leggyorsabb körről. „Ragaszkodott ahhoz, hogy egész nap 50 kilogrammal menjünk. Ez is elég nagy változás volt számunkra, az ő hozzáállása.”

„Nem mellesleg annyi benzinnel is a leggyorsabb tudott lenni.” Binotto már az első teszt alkalmával felfigyelt arra, hogy Schumacher milyen pilóta is valójában. „Keményen dolgozik és igazi vezér. Egy erős, gyors versenyző. Ő tanított meg arra minket, hogy miként kellene megközelíteni a feladatokat” – zárta nosztalgiázását Binotto.

