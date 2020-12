Binotto Sainzról: „Olyan versenyzőt kerestünk, aki le tudja győzni Leclerc-t”

A Ferrari minden jel szerint Charles Leclerc-re építi a jövőt, Mattia Binotto azonban azt szeretné, ha Carlos Sainzra is vezető szerep hárulna. A csapatfőnök elmondása szerint a csapat nem egyes-kettes felállásban gondolkozik.

„Jelenleg Charles a vezetőnk a pályán. Azt szeretném, hogy Carlos szintén ezt a szerepet töltse be. Nem lesz első és második számú versenyzőnk” – beszélt jövő évi párosukról Binotto a Beyond The Grid podcastjében.

„Carlosszal hosszú távban gondolkozunk. Charles személyében már van egy gyors és kiegyensúlyozott versenyzőnk. Olyan versenyzőre van szükségünk, aki őt is képes megverni, és szerintem Carlos képes erre” – magyarázta Binotto.

A Scuderia csapatfőnöke arról is beszélt, milyen érvek szóltak a madridi versenyző mellett.

„Kielemeztük a teljesítményét. Nagyon gyors volt, különösen idén. Gyorsabb volt Norrisnál, aki már bemutatkozása óta az egyik leggyorsabb fiatal versenyzőnek számít. Carlos nagyon erős volt 2020-ban. Sokat fejlődött az időmérőkön, a versenyen pedig továbbra is nagyon kiegyensúlyozott.”

„Nagyon keményen és nagyon precízen dolgozik, ami rádiós beszélgetésein is látszódik.”

Binotto 2019-ben figyelt fel Carlos Sainz teljesítményére. A csapatfőnök egy fiatal, ugyanakkor tapasztalt versenyzőt lát a spanyolban.

„Annak ellenére, hogy nagyon fiatal, már hat év F1-es tapasztalattal rendelkezik. A jövőben még ennél is jobb teljesítményre lesz képes. A 2019-es szezon végén kezdtünk el érdeklődni iránta.”

„Mindig támogattam a fiatal versenyzők leigazolását. Nagy figyelmet szenteltünk nekik. Ennek eredménye az, hogy a jövő évi lesz a Ferrari legfiatalabb felállása 1968 óta” – zárta Binotto.

