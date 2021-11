Binotto: Sainznak sokat köszönhetünk, hogy a McLaren előtt állunk

A 2020-as szezon elején nagy visszhangot váltott ki Mattia Binotto azon döntése, melynek értelmében elengedték Sebastian Vettelt a csapattól, majd nem sokkal később Carlos Sainz szerződése mellett döntöttek. Úgy tűnik, a csapatvezető nem bánta meg a változtatásokat.

„Nem kétséges, hogy a konstruktőri bajnokság szempontjából fontos, hogy két jó versenyzőnk legyen” – jelentette ki Binotto. „Úgy gondolom, hogy ha megnézzük, Carlos hány pontot hoz, akkor ebben a tényezőben megelőzzük a McLarent, szóval ez nagyon fontos.”

„Azt hiszem, azzal, hogy őt választottuk a Ferrari versenyzőjének, tudtuk, hogy egy mindig erősen teljesítő versenyzőt kapunk. Mindig is sok pontot szerzett a versenyeken, és sok pontot hozott a konstruktőröknek, és mivel a konstruktőri bajnokság az egyik fő célunk, ez fontos volt számunkra.”

Még több F1 hír: Hill szerint Bottasnak óvatosabbnak kellett volna lennie az első kanyarban

„Szóval minden bizonnyal nagyon jól teljesít, és ez nagyon fontos” – tette hozzá a Ferrari csapatvezetője, aki ugyanakkor kiemelte, hogy bizonyos helyzetekben a szerencse és más külső tényezők is fontos szerepet játszanak.

„Nem hiszem, hogy csak erről van szó, mert a szezon során bizonyos körülmények között, például Monacóban és Magyarországon nem voltunk szerencsések, így akár sokkal előrébb is lehetnénk. Szóval nem hibáztatnám Ricciardót ebben a csatában, szerintem ez helytelen lenne.”

Binotto azt is elárulta, szerinte a Ferrari nemrég bevezetett motorfrissítése is segíti a harcukat a bajnokságban. „Ha megnézem az elmúlt versenyeket, a McLaren előtt voltunk talán fél másodperccel, akár itt [Mexikóban], de az előző versenyen is így volt.”

„Szóval azt hiszem, jelenleg, mióta bevezettük az új erőforrást, valahogy úgy gondoljuk, hogy van egy kis előnyünk a teljesítményben, ami nagyon hasznos a szezon ezen szakaszában” – zárta le a gondolatait az olasz szakember.

A Ferrari elnökének testvére rendesen beleszállt az Alfa Romeóba