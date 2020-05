Binotto reméli, hogy a 2022-es szabályok után senki nem dominálja majd az F1-et

A hibrid motorok bevezetése óta a Mercedes dominálja a Forma-1-et, és bár a Ferrarinak 2017-ben, és 2018-ban is megvolt az esélye arra, hogy megnyerjék a világbajnokságot, a Mercedes mindkét alkalommal győztesként jött ki a harcokból.

A 2021-re tervezett szabályváltoztatások elsődleges célja az, hogy a mezőnyt közelebb hozzák, és az átalakított aerodinamikával akciódúsabb futamokat láthassanak a rajongók. A Ferrari terve az volt, hogy 2020-ban, a költségsapka bevezetése előtt minél többet költenek a 2021-es autó tervezésére, és érthetően ezt látták a megfelelő alkalomnak a Mercedes megelőzésére.

Állítólag Zak Brown és Christian Horner hevesen vitázott Binottoval a 2021-es szabályok elhalasztásáról, de végül az olaszok is belementek abba, hogy csak 2022-ben érkezzenek az új generációs autók.

„Szerintem a megfelelő, és a jó döntést hoztuk, mert felelősen kellett döntenünk. Szerintem az a vészhelyzet érdemel prioritást, amellyel jelenleg szemben állunk” – nyilatkozta Binotto a Sky Sports-nak.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Chase Carey, Chairman, Formula 1 and Nikolaz Tombazi unveil the 2021 Formula 1 regulations in a press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem cselekedhettünk csak egy csapat, vagy a Ferrari érdekeinek megfelelően, nekünk is a tágabb képet kellett figyelembe vennünk. Mi is tudjuk, hogy nagyon szűkös lett volna az idő arra, hogy kifejlesszünk két autót 2021-re, úgyhogy ez a megfelelő döntés, még akkor is, ha ez nem éppen a Ferrarinak kedvez.”

„A Ferrarinál azonban minden alkalommal jobban akarunk teljesíteni, mint korábban, és eljön még az az időszak, amikor erősebbek lehetünk majd.”

Binotto azt is elárulta, hogy csak azért, mert más szabályok szerint játszanak majd, senkinek a dolga nem lesz könnyebb, ha az élen akar lenni.

„Sosem lehetsz igazán magabiztos, és szerintem, ha egy csapat jobban teljesített egy másiknál, az azt bizonyítja, milyen erős csapatuk van. De igen, a 2022-es szabályokat abban a szellemben hozták, hogy közelebb kerüljön a mezőny, és a sport érdekeit tartották szem előtt. Remélhetőleg az új szabályok majd megakadályozzák, hogy egy csapat ennyire dominálja a többieket.”

