Binotto reméli, Giovinazzi marad az Alfánál

Emellett arról is beszélt, hogy az idei szezon eddig nem könnyű a Ferrari Versenyzői Akadémia tagjainak, és felhívta a figyelmet, hogy idő kell még az új tehetségeknek, köztük Mick Schumachernek is a fejlődéshez.

Ami viszont az Alfát illeti, ott Fred Vasseur fog dönteni a jövő évi pilótafelállásról, a Ferrari pedig a korábbi évekkel ellentétben már nem fog beleszólni ebbe. Binotto azonban magabiztos, hogy a mezőny egyetlen olasz tagja maradni fog jelenlegi helyén.

Bármi is történik azonban, jövőre is Giovinazzi lesz a Ferrari tartalékosa, tehát ő ülhet be Charles Leclerc vagy Carlos Sainz helyére, ha történne velük valami. „Giovinazzi marad továbbra is a harmadik számú versenyzőnk.”

„Minden évben mutatja, hogy fejlődik, és remélem, hogy marad az Alfa Romeónál, mert megérdemli” – nyilatkozta a La Gazzetta dello Sportnak.

A Ferrarinak jövőre az a célja, hogy ismét futamgyőzelmekért harcolhasson, amennyiben ez nem így lesz, akkor Binotto szerint kénytelenek lesznek átszervezni az istállót, hogy megtalálják, mi nem működik.

„Ha alulmaradunk az elvárásokkal szemben, akkor valamit nem csináltunk megfelelően, és akkor meg kell találnunk, hol vagyunk hátrányban, majd pedig jó döntést kell hoznunk. Tudom, hogy a szervezeti stabilitás kulcsfontosságú.”

Binotto továbbá Mick Schumacher szerződéshosszabbításáról is beszélt röviden, és elmondta, hogy a német első idénye eddig a tanulásról szólt. „Ez az idény nehezebb volt a Ferrari Versenyzői Akadémia számára, de idő kell a srácoknak, hogy fejlődjenek.”

„Schumacher első éve tanulóév, nyomás nélkül, és beszélünk a Haasszal, hogy megtörténjen a szerződés megújítása.” Korábban olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy Michael Schumacher fia 2022-ben akár az Alfa Romeónál is esélyes lehet vagy a visszavonuló Kimi Räikkönen vagy Giovinazzi helyén, de úgy tűnik, erre egyre kevesebb esély mutatkozik.

