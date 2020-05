Binotto örül, hogy Leclerc virtuálisan már visszatért a Ferrarival

Azzal, hogy a koronavírus miatt kényszerszünetre ment a Forma-1, nagyon sok szabadideje lett a versenyzőknek. Sokan közülük úgy döntöttek, hogy szimulátorozni fognak. Többek között Romain Grosjean is épített magának egy szimulátort, így valószínűleg a Haas versenyzője is ott lesz a következő hétvégén megrendezésre kerülő virtuális Kínai Nagydíjon.

Még több F1 hír: Vettel Schumacherre emlékeztette a korábbi BMW-főnököt

A Forma-1 virtuális nagydíját legutóbb a Vietnami Nagydíj hétvégéjén rendezték meg, ahol 6 aktuális F1-es pilóta is elindult. Charles Leclerc köztük volt, aki rögtön az első ilyen eseményén nyerni tudott a Ferrarival.

„Mindkét versenyzővel napi kapcsolatban vagyok. Egyszerűen csak megbizonyosodom arról, hogy minden rendben van velük, és tartjuk a kapcsolatot. Mindketten megpróbálják elfoglalni magukat, és közben nyilvánvalóan be kell tartaniuk az országaik törvényeit.” - mondta Binotto a Sky Sports News kérdésére.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotó készítője: Codemasters

Vettel és Leclerc folyamatosan edzésben vannak, és nemcsak fizikai szinten. Mentálisan is készülnek a versenyzők, hogy a lehető leghamarabb készen álljanak az indulásra, ha megkapják a zöld jelzést. Egyelőre azonban nem tudni, mikor történik meg ez.

„Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne edzenének. Megpróbálják megőrizni a formájukat, és nemcsak fizikai módon, hanem mentálisan is, ügyelve arra, hogy bármikor vissza tudjanak állni, és készen álljanak az indulásra.”

Binotto örül annak, hogy Leclerc ilyen online versenyeken vesz részt, ami nyilvánvalóan a Ferrarinak is jó reklám, hiszen a monacóinak nagyon sok követője van, és már a Twitch-en is aktív, ahol más játékokkal is játszik.

„Charles nemrég néhány Esport-eseményen vett részt, amiket élvezett. Számára ez volt az első ilyen. Szerintem fontos volt visszatérnie a volán mögé, mert már hiányzott onnan. A versenyzési érzelmek is hiányoztak neki.”

„Ez egy nagyszerű esemény volt, sok lelkesedéssel és visszajelzéssel. Azt hiszem, az emberek pozitívak voltak, miközben Charles a pole-ból indult, majd nyert. Ez volt az, amit várt, és élvezte a pillanatot.”

Ajánlott videó: