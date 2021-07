Binotto örül, hogy a pilótáik is tisztában vannak a csapat fontosságával

Azt követően, hogy a triplahétvége első versenyén, a Francia Nagydíjon csúnyán leszerepelt a Ferrari egy olyan probléma miatt, amelyről Mattia Binotto elismerte, hogy már 2 éve tudnak a létezéséről, de azt idén nem tudják megoldani a fejlesztési zsetonrendszer miatt, nagy kérdőjel volt, hogy a két osztrák versenyen mire lesz képes a maranellói alakulat.

A Ferrari azonban mindkét alkalommal be tudta hozni a pontszerző helyekre az autóit, még akkor is, ha az Osztrák Nagydíj előtt aggódtak az egy héttel korábbinál lágyabb gumik miatt. Az időmérőn be is áldozták inkább a rajtpozíciót a stratégiai előnyért, ami Mattia Binotto szerint is kifizetődő döntés volt, mert szerinte „csak így célozhatták meg az 5. helyet.”

„Az eltérő stratégiánknak köszönhetően legalább az egyik pilótánkkal célba vehettünk egy erős eredményt” – értékelt Binotto az olasz Sky-nak a versenyt követően. „Carlos remekül kezelte a keményeket, míg Charles jókor támadott.”

„Az ötödik hely egy remek eredmény Carlostól, szerintem az osztrák pálya karakterisztikáit figyelembe véve nehezen tudtunk volna előrébb végezni” – folytatta Binotto a Ferrari vasárnapi sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett a Motorsport.com is. „Charles is jobb eredményt érhetett volna el, ha nem esett volna a nehezére elmenni Perez mellett. Összességében azonban a csapat számára fontos eredményt értünk el.”

„Nagyszerű csapatszellem uralkodik nálunk, amikor arra kértük a verseny Charles-t, hogy cseréljen helyet Carlosszal, ellenvetés nélkül tette meg, ez is azt mutatja, hogy mindkét pilótánk tisztában van a csapat fontosságával, azzal, hogy a lehető legtöbb pontot kell szereznünk.”

„Tudtuk, hogy papíron nem ez lesz a legerősebb pályája az autónknak, amelyből még mindig hiányzik egy kicsi végsebesség. Ez a pálya McLarené, de így is csak 3 ponttal nőtt a hátrányunk hozzájuk képest az osztrák kirándulást követően.”