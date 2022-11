Binotto arról, ő lesz-e a Ferrari csapatfőnöke 2023-ban: Ez nem az én döntésem

A hét elején a La Gazzetta dello Sport írt arról, hogy Binotto távozhat a Ferraritól a következő szezont megelőzően és az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur lehet az esetleges utódja. A Ferrari közleményben „teljességgel alaptalannak” nevezte a pletykákat, míg Charles Leclerc úgy nyilatkozott, sokan elfelejtik, mennyit haladt a csapat idén.

Binotto szombaton az Abu Dzabi Nagydíjon elmondta, a hírek közzétételét követően beszélt a Ferrari elnökével, John Elkannal, ezután adta ki a márka a közleményt: „Nyilván, amikor előjött ez a spekuláció, beszéltem az elnökkel, John Elkannal.”

„Nyíltan megbeszéltük, mi a legjobb út számunkra és úgy döntöttünk, hogy kiadunk egy közleményt, mert így lehet a legjobban elejét venni a találgatásoknak, mert ezek csak azok, minden alap nélküli spekulációk.”

Binotto hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a csapatra és a versenyhétvégére fókuszáljanak ahelyett, hogy a pletykákra figyelnének, mert azok úgysem fognak elülni: „A Ferrariról van szó, szóval a legfontosabb, hogy ne hagyjuk, hogy elterelje a figyelmünket a dolog.”

Binotto a Ferrarin belüli ranglétrán felkapaszkodva, 2019 elején vette át a csapat irányítását Maurizio Arrivabene távozását követően. A csapat 2020-as, 40 éve legrosszabb szezonját és a nyeretlen 2021-es idényt követően 2022 elején még a bajnoki címért is csatázott, a bahreini szezonnyitón kettős győzelmet aratva.

Az év második felére azonban a Ferrari formája romlott, míg a Red Bullé javult, így a maranellói gárdának a júliusi Osztrák Nagydíj óta nem jutott futamgyőzelem. Arra a kérdésre, hogy minden kétséget kizáróan ki tudja-e jelenteni, hogy ő lesz a Ferrari csapatfőnöke 2023-ban, Binotto így felelt:

„Nyilván ez nem az én döntésem, de én nyugodt vagyok, mégpedig azért, mert mindig nyílt, egyenes és építő jellegű megbeszéléseket folytatunk a főnökeimmel, az elnökkel, nem csak rövid-, hanem a közép- és hosszútávú tervekről is.”

„Mindezek felett, ha visszanézek a szezonra, igen, voltak jó és rossz napjaink. Nem a mi autónk a leggyorsabb ma a rajtrácson. De szerintem a fő célunkat, azaz, hogy legyünk újra versenyképesek, sikerrel teljesítettük.”

Binotto elismerte, hogy „még sok dolog van, amin fejleszteni kell” a Ferrarinak, de megemlítette, milyen erősségei azok, amelyek megnyugtatják afelől, hogy 2023-ban is meglesz a munkája: „A csapat a gyárban teljes gőzzel 2023-ra készül, próbálunk fejlődni.”

„Ezen felül, szerintem az idei szezon kiváló volt számunkra, ha a pole pozíciókat, időmérős tempónkat nézzük. A versenytempó nem volt olyan jó, valahogy ezen javítanunk kell, mert ha az autó erős lenne versenyen is, könnyebb lenne a stratégiánkat is kidolgozni. Szóval nyugodt vagyok, hogy enyhén fogalmazzak. Nagyon is arra összpontosítok, ami a célunk.”

Így végződött a harmadik szabadedzés Abu Dzabiban.