Binotto: nem a stratégia volt rossz, Vettel már az elején eldobta a futamot

A Ferrari dupla pontszerzési reményei nagy csapást szenvedtek az első kanyarban, amikoris Sebastian Vettel túl keményen támadta a rázóköveket, ezért megpördült, és ezután nem is tudta visszaverekedni magát a pontszerzők közé, amiért a teljes mértékben a rossz stratégiát okolta.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto szerint azonban nem a stratégia volt elsősorban rossz, hanem az, hogy a négyszeres világbajnok az első kanyarban eldobta a futamot, ennek ellenére szerinte Vettel továbbra is bízik a Ferrariban.

„Nem hiszem, hogy Sebastian elvesztette volna a hitét a csapatban” – nyilatkozta Binotto a Sky Sports Italia számára a futamot követően. „Nehéz időmérőn, és két olyan versenyen van túl, amikor nem találta meg a magabiztosságát az autóban.”

„Itt megpörgött, miután ráment a fűre, (rázókövekre) és a versenye itt szinte véget is ért. Őszintén, azt gondolom, hogy nem igazán van mit beszélni a stratégiáról. Talán kicsi korán hívtuk ki, amiért veszített egy pozíciót Kimivel szemben, de tudtuk, hogy hamar visszaszerzi majd az itt elvesztett időt.”

Sebastian Vettel, Ferrari in Parc Ferme looking at the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images