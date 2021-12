Binotto: megtiszteltetés lenne újra Jean Todttal dolgozni

A hét elején az olasz Corriere della Sera írta, hogy értesüléseik szerint Todt visszatérhez majd korábbi sikereinek helyszínére, a Ferrarihoz, ahol hasonló tanácsadói szerepet foglalhatna el Mattia Binotto csapatfőnök mellett, mint a nemrégiben elhunyt Niki Lauda a Mercedesnél. A Corriere szerint Todt már tárgyalt is a szerepéről a Ferrari igazgatótanácsát vezető John Elkannal.

A Motorsport.com olasz kiadásánál dolgozó kollégáink utána is mentek a sztorinak, és elmondásuk szerint még a Ferrarinál is kételkedve fogadták a hírt, miközben annak valóságtartalmát nem cáfolták meg 100%-ban.

Az Abu Dhabi Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón azonban Binotto elmondta, hogy még nem tárgyaltak személyesen Todttal, és pletykának nevezte a sztorit.

„Hallottam, és én is olvastam a spekulációkat, de egyelőre kijelenthetem, hogy azok is, csak pletykák. Én személyesen már dolgoztam Jean Todttal, volt már a főnököm, és szerintem nagyon sokat tanultam tőle” – mondta Binotto, aki 1995 óta dolgozik a Ferrarinál, és Schumacher-korszakban is a motorrészlegen dolgozott.

„Megtiszteltetés volt, hogy vele dolgozhattam, és akármit is tartogat a jövő, továbbra is megtiszteltetés lenne, mert szerintem csapatként még van mit tanulnunk.”

A Ferrari vezetőségében legutóbb idén nyáron történt személyi változás: a vezérigazgatói posztot csak ideiglenesen betöltő John Elkann helyét Benedetto Vigna vette át, Mattia Binotto pedig annak érdekében, hogy problémamentesen készülhessenek fel a 2022-es szezonra, a versenycsapat irányítását több futamon is Laurent Mekiesnek adta át, míg ő a maranellói gyárban felügyelte a Ferrari jövő évi projektjét.