Binotto kicsit megfeddte Leclerc-t és bejelentette: Bahreinben sem lesz ott!

A hétvége alapján úgy tűnik, Mattia Binotto, legalábbis ideiglenesen szeretne kibújni a csapatfőnöki teendők alól, legalábbis míg szombaton Laurent Mekiesre hagyta a Ferrari nem túl szép időmérős teljesítmény kommentálását, vasárnap már maga is bejelentkezett a Sky Sportson Maranellóból.

A Ferrari idei formáját elnézve a harmadik-negyedik hely után az ember azt várná, hogy a csapatfőnök majd kiugrik a bőréből – pár hete Leclerc negyedik helyének is nagyon tudtak örülni –, most viszont némi kritikát is megfogalmazott Charles Leclerc felé:

„Az eredménynek csak örülni lehet, de azért voltak hibák, voltak pontatlanságok, nem csak az utolsó körben, de már a futam elején is, de a csapat maga jó munkát végzett, igen jó versenyünk volt ma.” – mondta a csapatfőnök.

„Nagyon örülök Vettel eredményének, megérdemli a dobogót és a gratulációja Hamiltonnak egy nagyon szép pillanat volt. Remekül kezelte a gumikat és a versenyt, jó tempót autózott és ennek egy dobogó lett az eredménye.”

„Leclerc csalódása érthető és osztozunk is benne. Nagyon gyors, ismét bizonyította a tehetségét, de sokat hibázott, mint a rajtnál például. Ezek nélkül ő lett volna a második. Összességében mindketten nagyon jók voltak azonban egy nagyon nehéz versenyen. A jó hír, hogy versenyképesnek tűnt az autó, ez a legfontosabb, mert látszik, jó irányba fejlesztünk.”

Zárásként, még mielőtt a Ferrari csapatfőnöke elbúcsúzott volna, a Sky Italia riportere feltette neki a kérdést, nem bánja-e az eredmény tudtával, hogy otthon maradt a futam hétvégéjére, mire Binotto: „Hogy bánom-e? Bahreint is ki fogom hagyni...”

