Binotto: még mindig a Red Bull a legnagyobb favorit

Tökéletes hétvégével kezdte a Scuderia Ferrari a 2022-es Forma-1-es szezont, a maranellóiak 2019 után először örülhettek kettős győzelemnek. Mattia Binotto ugyanakkor tisztában van vele, hogy nem dőlhetnek hátra, ha a teljes idényben szeretnék megtartani vezető pozíciójukat.

Nem véletlen, hogy az olasz szakember így gondolkodik, hiszen a várakozások szerint rendkívül agresszív fejlesztési háború veszi kezdetét az első futam után, ezért a jelenlegi erősorrend is jelentősen átalakulhat a következő hetekben, hónapokban.

A csapatokat persze korlátok közé szorítja a költségplafon, így nem költekezhetnek kényük s kedvük szerint. Binotto úgy véli, az erős kezdés ellenére még mindig képesek többet kihozni a jelenlegi F1-75-ből, és látja azokat a pontokat is, amelyek még problémát okozhatnak.

„Kétségtelenül maradt potenciál az autóban, nekünk is fejlesztenünk kell. Ha jó is a kiinduló pontod, meg kell győződni arról, hogy bármit is módosítasz a konstrukción, az valóban előrelépést jelent-e“ - magyarázta a csapatfőnök a szezonnyitó után.

„A költségvetési plafon miatt most hatványozottan fontos, hogy ne tegyünk lépéseket rossz irányba. Csupán néhány fejlesztésre lesz lehetőségünk, mielőtt azonban bármit is teszünk, biztosnak kell lennünk benne, hogy az megfelelő-e.“

A bahreini kettős siker ellenére a Ferrari csapatfőnöke még mindig a Red Bullt tartja a bajnokság legnagyobb esélyesének, hiszen versenytempóban nem sokkal voltak lemaradva a vörösöktől. „Nagyon erősek, ezt láthattuk a szombati kvalifikáción is.“

„A futamon talán megbízhatósági problémával küzdöttek, valami nem volt tökéletes az autóikon, ez kiderült a rádiókommunikációból is. Ezen túl viszont rendkívül gyorsak voltak. Ha megnézzük Max tempóját, azt látjuk, hogy tartani tudta Charles-szal a lépést.“

„Nem szabad elfelejtenünk, hogy ők adták a tavalyi világbajnokot és még mindig ők a favoritok. Nekünk az a feladatunk, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból. A jövő hétvégi dzsiddai verseny teljesen más képet festhet, legalább négy-öt futamot meg kell várnunk, hogy kirajzolódjon a valós erősorrend“ - tette hozzá Binotto.

