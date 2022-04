Binotto: Még messze nem vagyunk kész

A Ferrari 2007 óta kergeti a világbajnoki címet, különösen Michael Schumacher örökségét szem előtt tartva. A Ferrari az első naptól kezdve jelen van az F1-ben, de a legtöbben még mindig a Forma-1 történetének legdominánsabb időszakáról (2000 és 2004 között) emlékeznek a csapatra.

2007 után azonban nem sikerült bajnoki címet nyerni, és egyik csapatfőnök a másik után adta át a helyét az utódjának. Az olasz csapat nem a megfontolt döntéseiről volt híres, és ez az eredményekben is megmutatkozott. Egészen addig, amíg Binottót nem nevezték ki csapatfőnöknek. A 2020-as katasztrofális év után bőven volt ok arra, hogy kirúgják, de a Ferrari továbbra is bízott a saját nevelésű mérnökben.

Úg tűnik, ez a bizalom most, 2022-ben kifizetődik. Binotto az egész csapatot átformálta. A fiatal lendület, és mérnökök számára biztosított szabadság eredménye egy piszokgyors F1-75 lett.

„Természetesen nagy volt a nyomás. A nyomás egy részét szándékosan vettem magamra. Nem csak a télen dolgoztunk keményen. Egy ilyen projekt évekig tart. Hosszú volt az út, és még nem végeztünk. Még mindig sok a tennivaló és a javítanivaló. Vissza akarjuk hozni a Ferrari-kultúrát ebbe a csapatba, ez az, ami meghatároz minket” - mondta az olasz a Bildnek.

Szakértők szerint a Ferrari 2021-es „befektetésének” köszönheti a mostani erősséget. Míg a Mercedesnek és a Red Bullnak nagy figyelmet kellett fordítania a tavalyi csatára, addig a Ferrari már nagyon korán 2022-re összpontosított. Binotto szerint azonban ez az előny nem olyan nagy, mint amilyennek az emberek látják. Mérleget vonni csak öt futam után lehet igazán az olasz istálló csapatfőnöke szerint.