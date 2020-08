Binotto: ma 4. is lehettünk volna, Sebből csak a csalódottság beszél, amiért jövőre már nem lesz velünk

A Ferrari nehéz helyzetből vághatott neki a 2020-as Spanyol Nagydíjnak, Charles Leclerc a 9., Sebastian Vettel csak a 11. helyről rajtolhatott, de a német legalább szabadon választhatott gumit.

Vettel végül ismét több kört tett meg a lágyakon, mint az ideálisabb versenyguminak tartott közepeseken, de az egykiállásos stratégiával, és a remek védekezéssel 6 fontos pontot szerzett a csapatnak.

Mattia Binotto szerint a csapat azonban nem végzett tökéletes munkát:

„Minden futamon van valami, amiről lehet gondolkodni, amit jobban kell csinálnunk legközelebb” – nyilatkozta az olasz szakember a Sky Italia-nak. „A barcelonai pályáról tudtuk, hogy nehéz les számunkra, mert itt is magas leszorítóerőre van szükség, ebből a szempontból hasonlít a Hungaroringre. Már a téli teszteken is tudtuk, hogy nem ez lesz a kedvenc futamunk, de ma a 4. hely is elérhető lett volna.”

„Megnehezítettük az életünket az időmérőn, ahol nem találtuk a megfelelő beállítást, bőven az autó potenciáljánál hátrébb rajtoltunk, még akkor is, ha ezzel az autóval nem vagyunk képesek a győzelemért harcolni.”

Lando Norris, McLaren MCL35, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Meg vagyunk győződve arról, hogy az autó sokkal többre képes annál, mint amit ma mutattunk. Charles technikai hibája nélkül esélyünk lett volna a legjobb 4 között végezni. Seb hátrébb rajtolt, de a stratégia miatt 7. lett.”

„A jelenlegi helyzetünkben a legtöbbet ki kell hoznunk abból, amink van, ha ezt nem tesszük meg, azzal csak a saját dolgunkat nehezítjük. Az autónak ehhez megbízhatónak kell lennie, de ma ez sem jött össze. Az ECU hirtelen lekapcsolta Charles autóját, nem tudjuk még, hogy miért.”

Sebastian Vettel arról is beszélt, hogy frusztrált volt, amiért nem volt tökéletes a kommunikáció a csapat, és közte, ezért 3 kört feleslegesen megnyomt, amikor már világos volt, hogy az egy kiállás lesz a járható út a pontszerzéshez, Binotto szerint azonban nincsenek kommunikációs problémáik.

„Nem akarok félreértésekről beszélni, mi tisztán szeretünk beszélni. Talán mások nem, hogy ne fedjék fel a rádióban a szándékaikat. Szerintünk ez a jó megoldás, akkor is, ha mindkét félnek kérdései merülnek így fel.”

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Az előző versenyekre visszatekintve a döntéseink helyesnek bizonyultak, ezért örömmel látjuk a párbeszédet, és a felmerülő kérdéseket is. A nyitott párbeszédek vezetnek ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket hozzuk.”

Vettel azt is mondta a Sky Italianak, hogy szerinte „az ő véleménye már nem számít a csapaton belül” – de Binotto biztos abban, hogy a mai jó eredménye után Seb is lelkesebb lesz a következő versenyeken.

„Szerintem ezt a kijelentését a csalódottság mondatta vele, hogy jövőre már nem lesz a csapat tagja. Amikor ilyeneket mond, az azt jelenti, hogy szerinte már nem tőle függ a tanácsadás. Ugyanakkor továbbra is jól dolgozunk együtt, jó a kapcsolat.”

„A hétvégéje jó volt, még akkor is, ha végezhettünk volna jobb munkát is. Jó versenye volt, és biztos vagyok abban, hogy ez majd magabiztossággal tölti el a következő versenyekre.”

