Binotto: Lehetőséget fogunk adni Mick Schumachernek!

Egyre több szempár szegeződik a hétszeres világbajnok legenda, Michael Schumacher fiára, Mick Schumacherre. A fiatal német idén kifejezetten jó teljesítményt nyújt az F2-ben, ahol jelenleg a pontverseny második helyén áll, mindössze 6 pontos lemaradásban.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto pedig azt nyilatkozta, hogy lehetőséget fognak adni Schumachernek – Binotto erről a német RTL-nek nyilatkozott péntek délután Mugellóban.

„Lehetőséget fogunk adni Mick Schumachernek, hogy az első szabadedzésen vezessen. De még nem jelentjük be, hogy mikor, hiszen még el kell rendeznünk a dolgokat.”

„Nagyon örülök annak, hogy Mick jól teljesít az F2-ben. Elsődlegesen az F2-re kell fókuszálnia, ahol a bajnoki címért harcol, tehát neki erre kell koncentrálnia. Micknek kiváló lehetősége van arra, hogy akár már jövőre ott legyen az F1-ben, erre pedig fel kell készülnünk.”

A pénteki nap folyamán Binotto Sebastian Vettelről is beszélt, aki jövőre az Aston Martinnál fogja folytatni a pályafutását, ráadásul többéves szerződést kötött a csapattal.

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Én úgy gondolom, nem meglepő, hogy ez lett a történet vége. Nagyon örülünk neki, és szerintem az, hogy a szezon előtt értesítettük őt a döntésünkről 2021-gyel tekintetben sokat dobott az esélyein, hogy találjon magának egy ülést.”

„Mind emberként, mind versenyzőként nagyon örülök neki, szerintem a Forma-1-nek is jobb, hogy Seb is a mezőny tagja, elvégre egy négyszeres világbajnok és egy remek pilóta. A Racing Pointtal, vagy Aston Martinnal, vagy hogy hívják majd őket, velük is remélhetőleg jól fog teljesíteni. Jövőre már felérünk hozzájuk, és azt is reméljük, hogy előttük végzünk majd.”

