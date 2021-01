Binotto: Leclerc igazi vezéregyéniség

A 2020-as szezonban a Ferrari gyengélkedése miatt Charles Leclerc csak 98 pontot szerzett az egy évvel azelőtti 264 pontjához képest, de így is szerzett két dobogós helyezést, és 65 ponttal többet szerzett négyszeres világbajnok csapattársánál, Sebastian Vettelnél.

Azok után, hogy Vettel nem találta az igazi önmagát tavaly, Leclerc egyre inkább a Ferrari igazi vezérévé vált, ezzel pedig maximálisan elégedett a maranellóiak csapatfőnöke, Mattia Binotto is:

„A szezon egészét figyelembe véve szerintem egy nagyon fontos év áll mögötte” – idézi Binottót a Forma-1 hivatlos weboldala, az F1.com. „Nagyon kemény év volt az autó teljesítménye miatt, de szerintem folyamatosan egyre inkább a csapat vezérévé vált.”

„Szerintem Charles-nak nem kell bizonyítania, hogy mennyire gyors tud lenni, szerintem mindenki tudja, hogy mire képes az időmérőn, a versenyen, nehéz körülmények között. Ha csak ezeket nézzük, remek munkát végzett.”

„Charles nagyon támogató is, remekül megérti, mikor kell támogatnia a csapatot, mikor kell keményen nyomnia, hol, hogyan kell fejlődnie. Ő is tisztában van azzal, hogy a jövő eredményei bizonyos szinten az ő közreműködésétől is függenek. Szerintem egy igazi vezér, nem csak pilótaként fejlődött óriásit ebben a szezonban.”

„Ezen felül sokat fejlődött a gumikezelése, a versenytempója is a szezon során. Biztos vagyok benne, hogy a Charles a jövőben is nagyon erős versenyző lesz. Már most is az, de még jobb lehet, már jövőre is.”

Binotto kijelentései még nagyrészt a 2020-as szezonra reflektáltak még, azonban a 2021-es szezonra vonatkozólag korábban kijelentette, hogy nem lesz első és második számú pilóta Leclerc és Carlos Sainz között.

Sainz érkezése ettől még biztosan megváltoztatja a csapaton egyensúlyát, mert míg 2020-ban Vettel már elkönyvelte, hogy véget ért karrierjének ferraris korszaka, és Leclerc viszonylagos nyugalomban építhette maga körül a csapatot, a McLarentől érkező Sainz elmondta, hogy a McLarenhez hasonlóan erős pozícióba akarja magát hozni a csapaton belül.

