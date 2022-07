Binotto képtelen volt nézni az Osztrák Nagydíj utolsó köreit

Úgy tűnt, a Ferrari egy könnyed kettős győzelmet arathat Ausztriában, de aztán a futam utolsó részére hirtelen megváltoztak a dolgok. Carlos Sainz már éppen azon volt, hogy megelőzze Max Verstappent a második helyért, amikor a motorja egyszer csak megadta magát.

Kicsivel később a Sainz autója miatt beküldött virtuális biztonsági autó után pedig Leclerc arra kezdett panaszkodni, hogy valami nincs rendben nála a gázadással. Kiderült, hogy a gázpedál nem áll vissza az eredeti pozíciójába, így az autó a kanyarokban is folyamatosan adagol némi gázt.

Az olaszok pedig nem véletlenül foghatták a fejüket, hiszen Leclerc technikai hiba miatt esett ki Spanyolországban és Azerbajdzsánban is, és most is megvolt annak az esélye, hogy végül egyik autójuk sem fejezi be a viadalt.

Ez a helyzet pedig már túl sok volt Binottónak, aki emiatt nem is nézte az utolsó körökben, hogy mi történik a pályán. Amikor a Motorsport.com megkérdezte tőle, hogy mire gondolt a kritikus pillanatokban a megbízhatósági problémák közepette, ő így felelt: „Be kell vallanom, hogy nagyon ideges voltam. Emellett csalódott is Carlos miatt.”

„Igazából annyira ideges voltam már, hogy az utolsó három körben nem is néztem a versenyt.” A Ferrarinál egyébként úgy vélik, valószínűleg egy mechanikai meghibásodás vezethetett Leclerc problémáihoz, de a hét folyamán teljes vizsgálatot fognak végezni Maranellóban.

Binotto továbbá azt gyanítja, hogy Sainz motorjának hirtelen leállása hasonló okból lehetett, mint ami Leclerc-nél jelentkezett Bakuban. „Természetesen meg kell vizsgálnunk a történteket. Talán ugyanaz volt, mint ami Charles-nál Bakuban? Nagyon valószínű.”

„Mindenképpen aggasztó, de az embereink Maranellóban igazán keményen dolgoznak a megoldáson. Persze, ha megnézzük, mi történt most Carlosszal, akkor a probléma még mindig valós. Vannak azonban új tényezők, és tudom, mennyire keményen dolgoznak és milyen jók. Bízhatok bennük, hogy a lehető leghamarabb meglesz a megoldás.”

