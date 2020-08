Binotto: hamarosan leülünk beszélgetni Mick Schumacherrel

Miután a harmadik helyen ért célba a barcelonai sprintfutamon, Mick Schumacher idén már negyedszer állhatott dobogóra az eddigi 12 futamból a 2020-as F2-es szezonban. Ez 33 százalékos dobogós arányt jelent, és ehhez hasonlóval csak csapattársa, Robert Shwartzman rendelkezik.

A vasárnapi eredménynek köszönhetően Michael Schumacher fia az ötödik helyre lépett előre a bajnokságban, és három ponttal csökkentette hátrányát az éllovas pilóta, Callum Ilotthoz képest.

A brit, aki Schumacher és Shwartzman mellett maga is a Ferrari Akadémia tagja, már 42 ponttal vezet a német előtt. Ebből kifolyólag Schumacher jelenleg egyetlen gondolatot sem akar a bajnokság megnyerésére pazarolni.

„Elég nehéz most a pontversenyről beszélni, mert még csak a szezon fele ment le. Jelenleg csak további négy F2-es versenyhétvégét jelentettek be, Spa-Francorchamps-ban, Monzában, Mugellóban, valamint Szocsiban, de valószínű, hogy további helyszínek is bekerülnek még a naptárba” – mondja Mick.

Schumacher inkább a versenyekre koncentrál, arra, hogy miként kell azokat megközelíteni, és hogy miként hozhatja ki legtöbbet a lehetőségeiből. A fókusz tehát egyértelmű. A 21 éves pilóta azonban reméli, hogy eddigi négy dobogóját továbbiak fogják majd követni.

„Várom a második felét. Jön néhány olyan pálya, amelyet nagyon szeretek. Mint Spa, ami a kedvencem. Ezt vettem most célba. Megpróbálok olyan jól felkészülni, amennyire csak lehetséges.”

A német eredményeit természetesen a Ferrari is közelről figyeli. Bár Schumacher csak a harmadik az öt Ferrari-junior közül az F2-ben, Mattia Binotto így is jó féléves értékelést ad fiatal pilótájuknak.

Robert Shwartzman, Prema Racing, battles with Mick Schumacher, Prema Racing, and Callum Ilott, UNI-VIRTUOSI Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nagyon jól megy neki eddig a szezonban. A feladata az volt, hogy fejlődjön és előrelépjen. Most ezt teszi. Az, hogy mi következik nála jövőre, hamarosan leülünk és megbeszéljük vele.”

Az nyilván már eldőlt, hogy egyenes út nem vezet a Ferrarihoz, mivel Charles Leclerc és Carlos Sainz is szerződéssel rendelkezik 2021-re. Ettől függetlenül viszont néhány ülés üressé válhat a partnercsapatoknál, a Haasnál és az Alfa Romeónál is.

Schumacher beültetése az egyik csapathoz lehetséges opció lenne Binotto perspektívájából. „Szerintem az lenne a logikus következő lépés, hogy egy kisebb F1-es csapatnál kezdjen, ahol mindent megismerhet, majd onnan szépen lassan elindulhat felfelé” – zárta Schumacher jövőjével kapcsolatos mondandóját Binotto.

Mick Schumacher édesapja legendás Ferrarijával