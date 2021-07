Binotto: „Ezzel helyrehoztuk a franciaországi katasztrófát”

A maranellói gárda idei második pódiumát érte el, ráadásul egy olyan helyszínen, ahol előzetesen nem számítottak túl sok jóra. Charles Leclerc csak három körre volt a végső győzelemtől, de a végén már nem tudta tartani Lewis Hamilton elképesztő tempóját.

Leclerc a rajtnál megelőzte Valtteri Bottast, majd pedig Hamilton és Max Verstappen összeakadását követően átvette a vezetést a versenyen, mielőtt érkezett a piros zászló. A második startnál pedig magabiztosan tartotta meg az első helyét.

Ezek után elhúzni ugyan nem tudott komolyabban, de szépen tartotta a mögötte jövőket, még úgy is, hogy egy ideig gondjai akadtak a motorjával, amely néha egyszerűen kihagyott. A bokszfal segítségével aztán ezt sikerült megoldania, de miután átváltottak a kemény keverékre, a tempója már nem volt annyira erős, mint Hamiltoné.

A győzelem ugyan a végén nem lett meg az olaszoknak, de Binotto így is félig telinek látja a poharat, bár Sainz miatt azért bánkódhatnak kicsit. „Lewis gyorsabb volt nálunk. Nyilván csalódást keltő két körrel a vége előtt veszíteni, de realistának is kell lennünk.”

„Ez egy jó futam volt a franciaországi katasztrófa után. Most az a lényeg, hogy zsinórban a harmadik versenyen is erős tempót tudtunk autózni vasárnap délután. Magunkra fókuszálunk, és igyekszünk folyamatosan javulni.”

„Silverstone egy nehéz pálya: jó volt az időmérőnk, a futamon pedig másodikak lettünk. Ez jó. Charles végig remekül autózott, az időmérőn, a sprinten és most is. Carlosnál is megvolt a sebesség, de neki balszerencséje volt. Ismét egy bokszkiállás okozott gondot. A kerékpisztoly problémája miatt egy helyet rontott.”

„Amikor szabad volt előtte az út, ő is nagyon gyorsan körözött. Ez is fontos dolog a mi esetünkben” – hangzott a vörösök csapatfőnökének futam utáni értékelése a Sky F1-en.

