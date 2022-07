Binotto: ezért nem cseréltünk kereket Leclerc autóján

Hiába vezette a futamot már viszonylag meggyőző előnnyel Charles Leclerc a sérült autójával is, a 39. körben az addig is lassan döntést hozó, ezzel pedig az őt is frusztráló Ferrari újabb nehéz helyzet elé került, amikor Esteban Ocon lerobbanása miatt be kellett vinnie a pályára a biztonsági autót az FIA-nak.

Leclerc éppen a bokszutca bejáratát megelőző kanyarnál, a Stowe-ban járt, amikor hivatalosan is megkezdődött a biztonsági autós fázis, az előnye pedig 4,680 másodperc volt Sainzcal szemben. A kötelező sebességcsökkentéssel együtt így a két Ferrari között kb. 9 másodperc lett volna, ha mindkét autójukon kereket akartak volna cserélni, ezt a különbséget pedig nem találták elégségesnek.

„Úgy láttuk, hogy nem lesz elég időnk arra, hogy mindkét autónkkal ki tudjunk állni a bokszba a biztonsági autós fázis alatt” – nyilatkozta Binotto többek között a Canal+-nak. „Döntenünk kellett, hogy kit hozzunk ki, mert ha mindkettejüket kihoztuk volna, akkor Carlos sok pozíciót veszített volna a többiekkel szemben, és nem is tudott volna harcolni velük, vagy nem tudta volna megvédeni Charles-t.”

„Csak nekünk kellett mindkét autónkra tekintettel döntést hoznunk” – tette hozzá már a Motorsport.com-nak. „Charles-é volt a pozíció a pályán, szóval kerékcsere nélkül is az élen maradt volna, arról nem is beszélve, hogy frisebbek voltak a gumijai, mint Carlosé.”

„Arra számítottunk, hogy Carlos legalább az első pár kanyarban meg tudja majd védeni Charles-t, de persze tudtuk, hogy ezután már nem lesz ilyen egyszerű a helyzet. A lágyak azonban nem koptak annyira, mint amire számítottunk. Természetesen mi is csalódottak vagyunk Charles eredménye miatt.”

Binotto magyarázatánál azt az ilyenkor életbe lépő örökérvényű igazságot is figyelembe kell vennünk, hogy a támadó fél, jelenesetben a Mercedes pont az ellenkezőjét csinálta volna annak, amit ők, ezért semmi nem garantálta azt, hogy Hamiltont is behozták volna kereket cserélni akkor, ha mindkét Ferrarit is.

Arról majd lehet vitatkozni, hogy Leclerc meg tudta volna-e előzni a sérült autójával Hamiltont a fordított forgatókönyv esetén, és erre minden bizonnyal az elemzésével a Ferrari is keresi majd a válaszokat.