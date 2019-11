Binotto elmagyarázta, a Ferrari miért voksolt a 2021-es szabályok mellett

Az október utolsó napján bejelentésre került szabályokat az FIA a csapatok bevonásával alkotta meg, és minden közleményben kihangsúlyozzák, hogy az új szabályokat egyhangúlag támogatta az összes istálló. Azonban a Ferrarinak az FIA Motorsport Világtanácsában elfoglalt helyéből adódóan külön joga lenne megvétózni az új szabályokat, ám Mattia Binotto elmondta, hogy az olaszok a változás mellett voksoltak.

"Mi is így szavaztunk, így természetesen külön örülünk a változásnak. Ha nem is vagyunk boldogok, meggyőződésünk, hogy ez a megfelelő lépés" - mondta Binotto, aki elmondta, hogy a Ferrari is azt az új csapást támogatja, amely segíti a versenyt a Forma-1-ben. "Számunkra is az a fontos, hogy együttműködjünk az F1-gyel, és biztosak legyünk benne, hogy október vége előtt az új szabályokat megszavazzák. Erre koncentráltunk, és megtettünk érte mindent."

Ugyanakkor a Ferrari első embere szerint ez a kezdő lépés volt, vagyis kell még tenni a további fejlődésért. "Hiszünk benne, hogy ez a megfelelő pillanat, hogy a folytonosságra gondoljunk. A sportunknak fenntarthatónak kell lenni, és mi mind erre törekszünk. Keményen kell dolgoznunk a jövőben is, hogy a sport még fenntarthatóbb és zöldebb legyen" - jelentette ki Binotto.

"Szóval mág sokat kell dolgoznunk. Ha van, amit el akarunk kerülni, az az, hogy beszoruljunk egy állapotba. Ez a kezdőpont, és mostantól együtt kell dolgoznunk" - jelentette ki Binotto. "Sokat kel még fejleszteni, javítani az autón, hogy a sportág fenntartható legyen. Az erőforrás, az üzemanyag, mind kapcsán felelősségünk van, amit együtt vállalunk. Amíg együttműködünk az FIA-val és az F1-gyel, addig minden rendben, de sok a munka."

