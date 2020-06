Binotto: Élhettünk volna a vétójogunkkal, de a tárgyalásokban hiszünk

A Ferrari az egyetlen csapat a Forma-1-ben, akiknek vétójoga van a különböző szabálymódosítások ellen, és hiába kampányol ez ellen Jean Todt, az FIA elnöke, jelenlegi állás szerint a Ferrari a következő Concorde megállapodás alatt is kivételezett helyzetben lesz.

Mattia Binotto, a maranellóiak csapatfőnöke szerint a Ferrari nem volt olyan helyzetben most, a költségsapka körüli vitában, ahol érdemes lett volna használni a vétójogukat.

„Szerintem tárgyalásnak kell megelőznie a döntéseket, nyitott beszélgetésnek, közös megközelítésnek. A vétó használata egyszerűen nem mindig a megfelelő hozzáállás a problémához. Egy kompromisszumot kell közösen találnunk, mi is ebben hiszünk most” – nyilatkozta Binotto a RaceFans-nek.

A költségsapka körüli viták idején főleg a McLaren kampányolt erősen akár egy 100 millió dollár körüli költségsapkáért is, azonban a Ferrari egyszerűen kivitelezhetetlennek látta ezt, mert az a dolgozóik nagymértékű elbocsájtását jelentette volna.

„A Ferrarinak nagyon mélyre kellett volna mennie egy 120 millió dollár körüli költségsapkával, de ezzel párhuzamosan részt vettünk a kompromisszum megtalálásában is. A vétót csak a folyamat legvégén használnánk, amennyiben teljesen a folyamatok ellen vagyunk.”

„Fontos szerepe volt a csapatunk felelősségének is ebben a folyamatban, ami jó az F1-nek, annak jónak kell lennie a Ferrarinak, és ami jó a Ferrarinak, annak jónak kell lennie az F1-nek is. Ez nem egy csata. Nem ellentétes oldalon álltunk, együtt kellett dolgoznunk a jó megoldásért.”

A Ferrarinak így is körülbelül 350 embert el kell majd bocsájtania a Forma-1-es részlegéről, hogy be tudjon férni a költségsapka alá, ami ráadásul még további 10 millió dollárral csökkent majd 2023-ig.

„A 175 millió dolláros költségsapkát már tavaly is elfogadtuk, ezért bizonyos mértékben fel voltunk készülve erre a helyzetre, de az is hatalmas kihívást jelentett volna a 3 topcsapatnak, különösen a Ferrarinak.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, leads Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ezt a döntést nem csak pusztán a számok alapján hoztuk meg. Az elsődleges szempont számunkra a munkánk, a munkatársaink. A Ferrariként erős társadalmi felelősséget érzünk a munkatársainkkal kapcsolatban, és a célunk az volt, hogy őket védjük meg.”

„Igen érzelmes lett így is a végső döntés, de ez illeszkedett legjobban a csapatok elképzeléséhez. Nem tudom azt mondani, hogy maradéktalanul boldog vagyok ezzel a megoldással, mert nagyon nehéz helyzet elé állított minket, de ahhoz képest, ahonnan elindultak a tárgyalások, boldog vagyok.”

A Ferrari nagy valószínűség szerint még legalább egy új projektet indítani fog a Forma-1-es csapata mellett, hogy át tudják csoportosítani a humán erőforrásaikat, a lehetőségek között van a WEC Hypercar kategóriája, és az IndyCar is, esetleg a kettő egyszerre.

Binotto azt is elmondta, hogy a költségsapkának összhangban kellet lennie a most elfogadott technikai szabályokkal is.

Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Zak Brown, Executive Director, McLaren, and Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

„Szerintem a 145 millió dolláros költségsapka jól reflektál a következő technikai szabálykörre is, számomra a szám nem csak a csökkentést jelenti, de reflektál arra is, milyen technikai szabályok lesznek érvényben a következő években.”

„A kisebb csapatok nyilvánvalóan mindig alacsonyabb számot akarnak majd, de az F1-nek meg kell maradnia a motorsport csúcsának, ami az innováció, és a technológia küzdőtere is. A döntéseinket a kisebb csapatokra is gondolva hoztuk meg, akik jelenleg tényleg nagyon rossz helyzetben vannak.”

